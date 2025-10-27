김수현 측 "故김새론 관련 증거는 모두 조작..대국민 사기 범죄"

기사입력 2025-10-27 09:30


김수현 측 "故김새론 관련 증거는 모두 조작..대국민 사기 범죄"

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김수현의 법률대리인인 법무법인 필 고상록 변호사가 故김새론의 유족과 가로세로연구소(이하 가세연) 김세의 대표가 주장했던 미성년 교제 의혹에 대해 "허위방송에 기반한 사이버 범죄"라며 반박했다.

고상록 변호사는 27일 자신의 유튜브 채널과 SNS에 고인이 남긴 허위 입장문을 바탕으로 김세의 대표가 허위 사실을 주장해 사건이 시작됐다고 하면서 "그들이 있다고 주장한 증거를 공개하라고 공식적으로 요구하고 나선 9월 30일 이후에야 비로소 현재는 입을 닫고 한달 가까이 침묵을 이어가고 있을 뿐"이라고 지적했다.

또 고 변호사는 고인이 성인이 된 이후였던 시기의 사진을 2016년 중학생 시절이라고 주장하면서 이를 미성년 시절 교제의 증거인 것처럼 꾸몄다면서 김세의 대표가 그동안 수천 장의 사진을 공개하겠다며 방송에서 주장해왔으나, 현재까지 한 장의 사진도 내놓지 못한 점을 짚었다. 또한 김수현이 군복무 중 고인에게 보낸 편지를 성인이 된 이후 교제 시절 보낸 엽서와 한 화면에 배치하면서 사실을 왜곡했으며 이를 그루밍 증거로 선전선동했다는 설명이다. 고 변호사는 김수현이 2016년 영화 '리얼'을 촬영 중이던 시기에는 영종도를 벗어날 수 없었던 상황이기에 물리적으로 고인과의 만남이 불가능했다고도 덧붙였다.

고 변호사는 또한 "대화 전체에서 남성의 신원을 짐작할 수 있는 단서가 완전히 삭제돼 있다는 것은 김세의 대표와 유족이 의도적으로 해당 부분을 편집·가공했다는 것을 강하게 시사한다"면서 "이 부분에 대해 특히 철저한 수사가 이뤄져야 한다고 말씀드린다"고 했다. 이뿐만 아니라 김세의 대표를 향해 "떳떳하다면 단체 카카오톡방의 대화 내용을 전부 수사기관에 제출하라. 다수의 인원이 참여한 단체 대화방을 '모두가 동시에 삭제했다'고 주장한다면, 대중을 납득할 수 없겠지만, 설령 삭제했다고 하더라도 참여자 중에 단 한 명의 휴대전화만이라도 디지털 포렌식을 진행하면 모든 대화 기록은 복원할 수 있다"고 했다.

고 변호사는 이어 5월 7일 김세의 대표와 부지석 변호사가 기자회견에서 공개했던 고인의 음성에 대해서도 "정말로 고인의 육성이 맞냐"는 의문을 제기했다. 이어 "그녀가 세상을 떠난 뒤 가해자들은 각자의 이익을 위해 결탁했고, 고인이 생전에 실행하지 못한 거짓말을 고인의 목소리라는 허울로 되살렸다. 유족을 등에 업은 김세의 씨가 조작된 증거를 쌓고, 죽은 이를 방패로 삼아 서사를 왜곡하고 허위사실을 증폭·강화했다. 이번 사건은, 고인이 생전에 한 말에 대해 누구도 쉽게 반박하기 어렵다는 점을 이용한 악질적 범죄"라고 강조했다.

이어 "이 사건은 증거조작을 통해 무고한 피해자를 사회적으로 인격 살인한 전대미문의 대국민 사기범죄 사건"이라고 강하게 밝혔다.

고인이 된 김새론의 유족 측은 유튜브 채널 가로세로연구소의 김세의 대표와 함께 김수현이 고인이 미성년자였던 2015년 말부터 2021년 7월까지 교제해왔다고 주장했다. 그러나 김수현 측은 고인이 성인이 된 이후 1년여 교제했다고 주장하는 중이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

2.

85.3% 확률 괜히 나왔겠나…한화 지쳤나요? 사령탑이 답했다 "KS 왔는데"

3.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

4.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

5.

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.