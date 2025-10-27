송해나, 바람 용서 후 또 당한 '최악의 연애'… "내 친구와 키스까지 봤다"

기사입력 2025-10-27 10:30


[스포츠조선 김준석 기자] 모델 송해나가 전 남자친구와 친구의 외도를 목격한 '최악의 연애담'을 공개했다.

지난 26일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 조현아, 한해, 송해나가 함께 '해장 원정대' 모임을 갖고 솔직한 연애 토크를 나누는 모습이 전파를 탔다.

이날 송해나는 "연애를 안 한 지 4년이 넘었다. 썸도 없다"고 고백했다.

이에 한해는 "누나는 이상한 사람만 만났다더라. 쓰레기 컬렉터 아니냐"고 농담 섞인 질문을 던졌다.

이에 송해나는 "본의 아니게 그렇게 됐다. 전 사람들에 대해 나쁘게 말하고 싶지 않지만, 항상 끝이 안 좋았다. 바람이 많았다"고 털어놨다.

그는 "전 남자친구 생일이라 카페를 통째로 빌리고 지인들을 초대했다. 그런데 잠깐 화장실을 다녀오던 중 문을 열자 내 남자친구와 친구가 키스하고 있었다"며 충격적인 당시 상황을 고백했다.

송해나는 "사람이 너무 당황하면 화도 못 낸다. 그냥 조용히 빠져나와 집으로 갔다"며 차분히 회상했다.

이를 들은 MC 신동엽과 서장훈은 "그건 너무 용감하다", "미친 거다"라며 놀라움을 감추지 못했다.


이어 송해나는 "그 다음날 '술에 취해서 그랬다'고 빌더라. 멍청하게 또 용서했다. 내가 많이 좋아하면 손해 보는 것 같다"며 "결국 비슷한 일로 다시 헤어졌다. 그때 충격이 컸다"고 말했다.

narusi@sportschosun.com

