임라라, 응급실 뺑뺑이 폭로..."산후 출혈로 기절만 10번, 받아주는 병원 없었다"

[스포츠조선 김준석 기자] 쌍둥이를 출산한 코미디언 임라라가 산후 출혈로 생명을 위협받는 위급 상황에서조차 자신을 받아주는 응급실이 없었다고 고백했다.

26일 공개된 유튜브 채널 '엔조이커플' 영상 '걱정해 주신 여러분 감사합니다'에서 임라라와 남편 손민수는 최근 겪은 긴박한 상황을 털어놨다.

손민수는 "며칠 전 라라가 응급실에 갔다는 소식을 보고 많이 놀라셨을 것 같다. 지금은 회복 중"이라고 근황을 전했다.

앞서 그는 "라라가 갑자기 출혈이 심해 응급실로 왔다가 중환자실에 입원했다"고 밝힌 바 있다.

임라라는 "제왕절개 수술이 잘못된 건 아니었다. 아기를 낳고 9일 정도 회복을 너무 잘하고 있었는데, 산과 마지막 진료까지 마친 날 갑작스러운 하혈로 응급실에 갔다"고 당시를 회상했다.

이어 "산후 출혈이 심각한데도 주변 병원들이 모두 산모를 받을 수 없다고 했다. 결국 출산했던 병원에서 받아준다고 해서 30~40분을 이동했다. 가는 동안 기절만 열 번 했다"고 토로했다.


그는 "뉴스에서 '산모가 응급차에서 병원 못 찾아 돌다가 사망했다'는 걸 보고 늘 안타까웠는데, 제가 직접 그 상황이 되니 말이 안 되더라"며 "요즘 저출산이다 뭐다 하지만 정작 산모와 아기의 생명이 보장되지 않으면 무슨 의미가 있냐"고 울분을 터뜨렸다.

한편 손민수와 임라라는 구독자 수 260만 명을 보유 중인 유튜브 채널 '엔조이커플'을 운영 중이다. 두 사람은 10년 열애 끝에 2023년 결혼했으며, 시험관 시술을 통해 쌍둥이 임신에 성공, 14일 쌍둥이를 출산했다.

