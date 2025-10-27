추성훈, '부탄 국왕'과 단독 만찬 자랑…"왕님, 추억 감사합니다"

기사입력 2025-10-27 13:14


추성훈, '부탄 국왕'과 단독 만찬 자랑…"왕님, 추억 감사합니다"

[스포츠조선 김준석 기자] 종합격투기 출신 방송인 추성훈이 부탄 국왕과의 특별한 만남을 공개했다.

추성훈은 27일 자신의 계정을 통해 "부탄 왕국의 왕과 부탄에서의 최고의 추억! 감사합니다, 왕님"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 추성훈은 부탄 전통 의상 '고(Gho)'를 착용한 채 국왕 및 관계자와 함께 밝은 미소를 짓고 있다.

가운데 선 인물이 바로 부탄 제5대 국왕 지그메 케사르 남걀 왕축 국왕으로 알려져 눈길을 끈다.


추성훈, '부탄 국왕'과 단독 만찬 자랑…"왕님, 추억 감사합니다"
앞서 추성훈은 "약 3시간 동안 저녁 식사를 하며 다양한 이야기를 나눴다. 국왕님의 위엄 있는 모습에 한 남자로서 진심으로 존경심을 느꼈다"고 전하며, "부탄 국영신문 '구엔셀(kuensel)' 1면에 게재됐다"는 사실도 덧붙였다.

한편 추성훈은 지난 2009년 야노시호와 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

400kg 무대장치에 깔린 성악가, 2년 투병 끝에 사망

2.

[SC인터뷰] "아, 후련했다!"..로운, 인생 역작 '탁류' 남기고 오늘(27일) 입대(종합)

3.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

4.

송해나, 바람 용서 후 또 당한 '최악의 연애'… "내 친구와 키스까지 봤다"

5.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

연예 많이본뉴스
1.

400kg 무대장치에 깔린 성악가, 2년 투병 끝에 사망

2.

[SC인터뷰] "아, 후련했다!"..로운, 인생 역작 '탁류' 남기고 오늘(27일) 입대(종합)

3.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

4.

송해나, 바람 용서 후 또 당한 '최악의 연애'… "내 친구와 키스까지 봤다"

5.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'자력우승 나 때문에 못 해' LG 4번타자의 자책 → 첫 타석에 문동주의 154km를 쾅! 문보경 마저 부활했다

2.

손흥민+레반도프스키, AC 밀란 영입 후보! 히메네스 부진 영향…"마지막 월드컵, 최고의 몸 상태 유지 원해"

3.

치리노스 대변수, 위기의 한화를 살려준 마지막 한줄기 빛이 될 것인가

4.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

5.

5차전까지 밤 경기인데...한파특보라니, 급변한 날씨, 과연 어느 팀에 유리할까[KS]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.