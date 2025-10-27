[청룡랭킹] 트로트 신동으로 불리는 이수연, 첫 청룡랭킹 타이틀 차지!

최종수정 2025-10-27 15:36

[청룡랭킹] 트로트 신동으로 불리는 이수연, 첫 청룡랭킹 타이틀 차지!
출처=이수연 인스타그램

'트로트 신동' 이수연의 청룡랭킹 첫 1위 차지다.

24일 종료 된 10월 청룡랭킹 여자 가수부문 1위는 가수 이수연에게 돌아갔다. 최종 득표율은 38.14%로 팬들의 지지를 받아 첫 타이틀의 영광을 가져갔다.

끝까지 경쟁했던 '차세대 트로트 스타' 빈예서는 25.21%의 득표율로 아쉽게 2위에 머물렀다.

트로트의 미래를 책임질 두 후보의 뜨거운 경쟁으로 인한 팬들의 관심속에 이수연이 1위에 오르며 마무리 됐다.

10월 청룡랭킹 여자 가수부문 상위권 최종 순위는 1위 이수연(38.14%), 2위 빈예서(25.21%), 3위 마이진(11.32%), 4위 김다현(11.09%), 5위 류원정(6.86%) 순으로 마감됐다.

트로트 신동 이수연은 전국노래자랑 경주시 편에 출연하여 최우수상을 수상하며 이름을 알렸다. 성인 가수들도 소화하기 여러운 곡을 애절한 가창력으로 표현하는 감성을 보여주며 깊은 인상을 남겼다.

이후 TV조선 '미스트롯' 영재부에 출전, 돌아가신 아버지에 대한 그리움을 노래로 표현하여 시청자들의 마음을 울리며 큰 사랑을 받았다.

이번 투표에서는 쟁쟁한 성인 가수들과 경쟁을 벌이면서도 압도적인 1위를 차지하며 막강한 팬덤의 위용을 보여주었다. 이수연은 이번 투표에서 첫 청룡랭킹 1위를 달성했다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

2.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

3.

이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"

4.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

5.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

연예 많이본뉴스
1.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

2.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

3.

이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"

4.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

5.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

스포츠 많이본뉴스
1.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

2.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

3.

'마치 넷플 다큐멘터리같다' 조규성의 완벽한 복귀 활약, 첫 풀타임+시즌 4호골까지. 대표팀 컴백도 청신호

4.

김민재 진퇴양난! '伊이적설 일단락' 150억 연봉 감당 못한다…日수비수에 게히까지 영입→"탈출 못하면 3옵션 자리도 위협"

5.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.