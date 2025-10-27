[청룡랭킹] 트로트 신동으로 불리는 이수연, 첫 청룡랭킹 타이틀 차지!

|
'트로트 신동' 이수연의 청룡랭킹 첫 1위 차지다.
트로트의 미래를 책임질 두 후보의 뜨거운 경쟁으로 인한 팬들의 관심속에 이수연이 1위에 오르며 마무리 됐다.
10월 청룡랭킹 여자 가수부문 상위권 최종 순위는 1위 이수연(38.14%), 2위 빈예서(25.21%), 3위 마이진(11.32%), 4위 김다현(11.09%), 5위 류원정(6.86%) 순으로 마감됐다.
이후 TV조선 '미스트롯' 영재부에 출전, 돌아가신 아버지에 대한 그리움을 노래로 표현하여 시청자들의 마음을 울리며 큰 사랑을 받았다.
이번 투표에서는 쟁쟁한 성인 가수들과 경쟁을 벌이면서도 압도적인 1위를 차지하며 막강한 팬덤의 위용을 보여주었다. 이수연은 이번 투표에서 첫 청룡랭킹 1위를 달성했다.
한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.