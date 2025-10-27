"셋째도 장애 있을까봐 무서워"...'발달장애+지적장애 딸' 산모에 사유…

|
[스포츠조선 김수현기자] 국내 최초 출산 중계 버라이어티, TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서 셋째 아이 출산 예정인 산모가 긴박한 출산 현장을 공개한다.
28일 밤 10시에 방송되는 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요(연출 이승훈 김준/작가 장주연)'에서 '출산특파원' 박수홍&사유리가 곧 셋째의 탄생으로 다섯 식구가 되는 가족과 만난다.
염색체 이상 때문에 첫째는 다섯 살이지만 근육이 약해 걷지 못했고 장기들도 약한 상태였다. 이에 대해 산모는 "처음에는 받아들이기 힘들었다. 그래도 아기가 너무 예뻤고 남편이랑 같이 힘을 내게 됐다. 첫째가 주는 행복이 너무 크다"고 밝혔다.
또 그는 "염색체 이상인 아이들은 6~8주에 보통 유산이 된다고 한다. 0.01%의 확률을 이겨내고 기적적으로 온 만큼, 첫째는 나랑 만날 수밖에 없는 운명이었다"라며 지극한 사랑을 전했다.
이들의 사연을 접한 사유리는 아들 젠의 장난감과 옷가지를 챙겨 출산을 앞둔 산모와 다시 만나며 진심어린 응원을 전했다. 산모는 첫째 때의 경험 때문에 셋째도 '혹시나' 하는 마음으로 불안해하고 있었다. 설상가상으로 아기가 하늘을 보고 누워 있어, 난산이 예상됐다.
출산이 시작되자 산모는 "아기가 내려와요. 빨리 진행해 주세요"라며 '빨리'를 연신 외쳤다.
급속분만의 위험 속에서 이 산모의 셋째가 건강하게 태어날 수 있을지, 가슴을 졸이게 한 출산 현장은 28일 화요일 밤 10시 방송되는 국내 최초 출산 중계 버라이어티 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서 공개된다.
