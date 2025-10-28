'금융맨♥' 손연재 "남편 바람? 육체 아닌 정신적 외도는 보내줘야" (…

|
[스포츠조선 이유나 기자] 국가대표 체조선수 출신 손연재가 찐친들과 만나 남자들의 바람을 주제로한 수다를 공개했다.
손연재는 "오늘 주제는 남자의 정신적 바람 VS 육체적 바람 어떤게 낫나"라고 운을 뗐다.
이에 지인들은 모두 "둘다 싫고 용서 안할거지만 육체적 바람이 낫다"고 입을 모았다. 하지만 손연재는 "만약에 남자가 정신적으로 누군가를 사랑하면 보내줘야한다고 생각한다. 육체적 바람이 싫은 이유는 제어를 못했다는 사실이 싫다. 누굴 사랑해서 무슨 일이 일어났는데 그건 이해가 간다"고 자신의 의견을 내놨다.
하지만 결혼할 좋은 남자 만나는 법에 대해서는 명확했다.
손연재는 "어떤 남자라도 날 헷갈리게 하지 않게 하는 남자"라며 "이 사람이 날 좋아하는지 아닌지 헷갈리게 하면 좋은 사람이 아니다"라고 정의했다.
그러면서 "요즘에는 사람들이 이성을 적극적으로 찾아다니지 않아 자만추가 어렵다. 만약에 지인이 '잘 맞는 사람이다'라고 소개하면 무조건 만나야 된다. 많이 만나는건 좋지만 나쁜 사람을 만나는건 별로다. 나처럼 나쁜 남자다 느껴도 빨리 못 나오는 사람들은 애초에 나쁜 사람을 안 만나는게 맞다"고 했다.
또 손연재는 "남자가 내가 꾸미고 다녀야 예쁘다고 생각하면 힘들다"며 "상대에 예의를 갖추는 수준에서 편하게 지내는게 좋다"고 했다.
한편 손연재는 2022년 9세 연상 금융계 남성과 결혼했으며 슬하에 아들 1명을 뒀다. 손연재는 리듬체조 국가대표 은퇴 후 리듬체조 스튜디오를 오픈, 후배 양성에 힘쓰고 있다.
