호평 터진 '세계의 주인'응원ing.. 봉준호 감독→김은희 작가 직접 G…

기사입력 2025-10-28 08:44


[스포츠조선 조지영 기자] 봉준호 감독과 김은희 작가가 휴먼 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작) GV에 나선다.

개봉 이래로 한국 독립영화 박스오피스 1위를 굳건히 지키고 5일 만에 3만 관객을 돌파하며 화제 몰이를 하고 있는 윤가은 감독의 신작 '세계의 주인'이 2차 GV 게스트 라인업을 공개했다.

먼저 오는 28일 저녁 7시 40분 상영 후 씨네큐브에서는 '악귀' '킹덤' '시그널' 등 수많은 인기 드라마를 탄생시킨 김은희 작가와 윤가은 감독이 만나 장성란 영화 저널리스트와 함께 관객과의 대화를 진행한다. 이번 관객과의 대화에서는 장르물의 대가 김은희 작가의 시선으로 본 '세계의 주인'에 관한 새로운 이야기를 들을 수 있을 것으로 기대를 모은다.

31일 저녁 8시 상영 후 CGV용산아이파크몰에서는 윤가은 감독의 전작 '우리들'과 신작 '세계의 주인'의 포스터를 디자인한 디자인 스튜디오 빛나는의 박시영 디자이너가 윤가은 감독과 진명현 무브먼트 대표를 만나 이야기를 나눈다. 공개 후 온라인에서 뜨거운 반응을 끌어냈던 '세계의 주인' 포스터 비하인드를 비롯해 다채로운 이야기를 나눌 예정이다.

11월 5일 저녁 7시 30분 상영 후 아트나인에서는 윤가은 감독과 민용준 영화 저널리스트가 시네마구구를 진행하고, 11월 7일 저녁 7시 10분 상영 후 상상마당에서는 윤가은 감독, 서수빈, 김정식, 강채윤, 김예창, 김민지, 오정원까지 영화 속 가람고 친구들이 함께 모여 화기애애한 관객과의 대화를 진행할 예정이다.

마지막으로 11월 12일 저녁 7시 30분 상영 후 메가박스 코엑스에서는 김혜리 기자의 진행하에 윤가은 감독과 봉준호 감독이 대담을 나눈다. 봉준호 감독이 데뷔작인 '우리들' 때부터 윤가은 감독을 꾸준히 응원해 왔던만큼, 이번 대담에서 폭넓고 심도 있는 영화 이야기를 들을 수 있을 것으로 기대를 모은다.

'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

