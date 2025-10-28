'亞프린스' 이광수 베트남 합작 영화 '러브 바리스타'→'나혼자 프린스'…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이광수가 주연을 맡고 한국과 베트남이 합작으로 만든 코믹 로맨스 영화 '러브 바리스타'(김성훈 감독, 제리굿컴퍼니·영화사이창 제작)가 '나혼자 프린스'로 제목을 바꾸고 오는 11월 19일 개봉한다.
강준우를 둘러싼 개성 넘치는 인물들도 작품의 흥미를 한껏 높인다. 절친이자 매니저 정한철(음문석)과의 티격태격 케미는 물론, 그의 왕좌를 위협하는 라이징 스타 차도훈(강하늘), 대한민국 거장 감독 이원석(유재명)이 극에 활력을 더한다. 여기에, 혼자 떠난 휴가 중 뜻밖의 인연으로 엮이는 타오(황하)와 이들을 위험에 빠뜨리는 한사장(조우진)까지 등장하며 예측불가 대혼란이 펼쳐져 극의 몰입감을 한층 끌어올린다.
또한, '나혼자 프린스'는 이광수와 781만 관객을 동원한 '공조' 김성훈 감독의 만남으로 화제를 모으고 있다. 특히, '마이 리틀 히어로' 이후 12년 만에 재회한 김성훈 감독과 이광수가 웃음 보장 콤비로 전작보다 한층 더 업그레이드된 생존 코미디를 선사할 것으로 기대를 모은다.
'나혼자 프린스'는 매니저, 여권, 돈 한 푼 없이 베트남에 혼자 남겨진 아시아 프린스 스타가 낯선 이국 땅에서 펼쳐지는 생존과 사랑을 그린 작품이다. 이광수, 황하, 음문석, 듀이 칸 등이 출연했고 '공조' '창궐'의 김성훈 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 3일 베트남에서 개봉했고 오는 11월 19일 국내에서 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com