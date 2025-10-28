'亞프린스' 이광수 베트남 합작 영화 '러브 바리스타'→'나혼자 프린스' 제목 변경..11월 19일 韓개봉

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이광수가 주연을 맡고 한국과 베트남이 합작으로 만든 코믹 로맨스 영화 '러브 바리스타'(김성훈 감독, 제리굿컴퍼니·영화사이창 제작)가 '나혼자 프린스'로 제목을 바꾸고 오는 11월 19일 개봉한다.

이광수와 '공조' 김성훈 감독의 만남으로 기대를 모으는 '나혼자 프린스'가 내달 19일 극장 개봉을 확정하고, 혼자가 된 이광수의 모습이 담긴 메인 포스터와 예고편을 공개해 눈길을 끈다.

공개된 메인 포스터는 프린스의 상징인 금빛 왕관 가운데에서 생존을 위해 낯선 타지 음식을 입에 물고 홀로 서 있는 이광수가 시선을 사로잡는다. '아시아 프린스, 낯선 곳에서 실종되다'라는 카피 속 다양한 이광수의 모습이 담겨, 낯선 여행지에서 펼쳐질 예측불가한 이야기에 대한 궁금증을 자극한다. 아시아 어디를 가도 환영받는 '아시아 프린스'라는 타이틀이 무색한 모습으로 핸드폰도, 돈도, 카드도, 여권도 없는 신세가 된 강준우(이광수)가 어떤 사건들을 겪게 될지 호기심을 불러일으킨다.


함께 공개된 메인 예고편은 홧김에 먼 이국 땅에서 아무것도 없는 길바닥 신세를 자처한 강준우의 갑작스러운 휴가에서 벌어지는 예측 불가, 웃음 폭발 사건들이 흥미를 더한다. 아시아 프린스의 화려한 모습은 찾아볼 수 없는 진솔한 모습으로 먹고, 마시고, 살아남기 위해 고군분투하는 강준우의 모습은 만인의 호감 이광수 그 자체의 모습으로 완성되어 더욱 기대를 높인다.

강준우를 둘러싼 개성 넘치는 인물들도 작품의 흥미를 한껏 높인다. 절친이자 매니저 정한철(음문석)과의 티격태격 케미는 물론, 그의 왕좌를 위협하는 라이징 스타 차도훈(강하늘), 대한민국 거장 감독 이원석(유재명)이 극에 활력을 더한다. 여기에, 혼자 떠난 휴가 중 뜻밖의 인연으로 엮이는 타오(황하)와 이들을 위험에 빠뜨리는 한사장(조우진)까지 등장하며 예측불가 대혼란이 펼쳐져 극의 몰입감을 한층 끌어올린다.

'나혼자 프린스'는 '해적: 도깨비 깃발' '싱크홀' '탐정: 리턴즈' 등 매 작품마다 독보적인 코미디 감각으로 웃음을 선사해온 이광수가 아시아 프린스 강준우 역을 맡아 또 한 번 관객들에게 큰 웃음을 전할 예정이다. '나의 특별한 형제'와 제4회 청룡시리즈어워즈 남우조연상을 안겨준 파격적인 연기 변신작 '악연', 공개 예정작인 '조각도시'에서의 새로운 면모를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 이광수는, 이번 작품에서도 오직 그만이 소화할 수 있는 캐릭터를 선보일 것으로 기대를 모은다.

또한, '나혼자 프린스'는 이광수와 781만 관객을 동원한 '공조' 김성훈 감독의 만남으로 화제를 모으고 있다. 특히, '마이 리틀 히어로' 이후 12년 만에 재회한 김성훈 감독과 이광수가 웃음 보장 콤비로 전작보다 한층 더 업그레이드된 생존 코미디를 선사할 것으로 기대를 모은다.

'나혼자 프린스'는 매니저, 여권, 돈 한 푼 없이 베트남에 혼자 남겨진 아시아 프린스 스타가 낯선 이국 땅에서 펼쳐지는 생존과 사랑을 그린 작품이다. 이광수, 황하, 음문석, 듀이 칸 등이 출연했고 '공조' '창궐'의 김성훈 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 3일 베트남에서 개봉했고 오는 11월 19일 국내에서 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

