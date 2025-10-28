'뉴진스 위한 전문가 집단' 팀버니즈, 알고보니 미성년자…기부금품법 위반…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스를 서포트 해온 팀버니즈 관계자 A씨가 미성년자로 밝혀졌다.
팀버니즈는 지난해 하이브와 뉴진스의 갈등이 시작되며 만들어진 팬연합으로, 스스로를 '뉴진스를 지지하는 각계각층의 전문가 집단'이라고 소개했다.
이들은 뉴진스 멤버 하니의 국회 국정감사 출석을 지지하고 하이브 산하 레이블 빌리프랩 소속 걸그룹 아일릿의 기획안과 어도어 뉴진스 기획안을 비교한 자료를 입수했다며 대외비 자료를 공개하기도 했다.
|
현행 기부금품법은 1000만원 이상의 기부금을 모집하려면 관할청에 등록해야 한다고 규정한다. 이를 어길 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형에 처해진다.
하지만 해당 모금은 사전 신고되지 않았고, 네티즌들은 국민신문고를 통해 민원을 제기했다. 이에 따라 수사기관의 조사가 시작됐고 A씨가 덜미를 잡힌 것.
현재 기부금은 동결 상태다. 수사기관이 조사 중인 경우 증거 보전을 위해 기부금 출금은 제한되며 수사 결과에 따라 사용되지 않은 금액은 기부자에게 반환된다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com