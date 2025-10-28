'뉴진스 위한 전문가 집단' 팀버니즈, 알고보니 미성년자…기부금품법 위반 소년부 송치[SC이슈]

기사입력 2025-10-28 09:22


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스를 서포트 해온 팀버니즈 관계자 A씨가 미성년자로 밝혀졌다.

28일 조선비즈에 따르면 서울북부지법은 A씨를 기부금품법 위반 혐의로 서울가정법원 소년부에 송치했다. 검찰은 A씨의 연령과 행위의 경중 등을 종합적으로 판단해 형사처벌이 아닌 보호사건 절차로 넘겼다.

가정법원 소년부는 A씨의 나이와 행위의 정도, 교화 가능성 등을 검토해 보호사건 처리 여부를 심리한다. 필요한 경우 훈계 사회봉사 보호관찰 등의 보호처분을 내릴 수 있고 경미하다고 판단되면 불처분으로 종결한다.

팀버니즈는 지난해 하이브와 뉴진스의 갈등이 시작되며 만들어진 팬연합으로, 스스로를 '뉴진스를 지지하는 각계각층의 전문가 집단'이라고 소개했다.

이들은 뉴진스 멤버 하니의 국회 국정감사 출석을 지지하고 하이브 산하 레이블 빌리프랩 소속 걸그룹 아일릿의 기획안과 어도어 뉴진스 기획안을 비교한 자료를 입수했다며 대외비 자료를 공개하기도 했다.


A씨는 이중 기부금 문제로 송치됐다. 팀버니즈는 지난해 10월 21일 뉴진스 악플러들에게 법적 대응을 선언하며 온라인을 통해 기부금을 모금했다. 그 결과 약 8시간 만에 5000만원이 넘는 기부금이 모였다. 그러나 이 때문에 기부금품법 위반 논란이 불거졌다.

현행 기부금품법은 1000만원 이상의 기부금을 모집하려면 관할청에 등록해야 한다고 규정한다. 이를 어길 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형에 처해진다.

하지만 해당 모금은 사전 신고되지 않았고, 네티즌들은 국민신문고를 통해 민원을 제기했다. 이에 따라 수사기관의 조사가 시작됐고 A씨가 덜미를 잡힌 것.


현재 기부금은 동결 상태다. 수사기관이 조사 중인 경우 증거 보전을 위해 기부금 출금은 제한되며 수사 결과에 따라 사용되지 않은 금액은 기부자에게 반환된다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.