'친애하는 X' 김유정, 아름답고 잔혹하다..김영대 "백아진 그 자체" 감탄

기사입력 2025-10-28 09:32


'친애하는 X' 김유정, 아름답고 잔혹하다..김영대 "백아진 그 자체" …

[스포츠조선 문지연 기자] '친애하는 X' 아름답고도 잔혹한 김유정이 온다.

11월 6일 첫 공개되는 티빙 오리지널 '친애하는 X'(최자원 반지운 극본, 이응복 박소현 연출) 측은 28일, 깊고도 지독하게 얽힌 백아진(김유정)과 윤준서(김영대)의 스틸컷을 공개했다. 서로에게 구원이자 파멸의 존재가 될 이들의 이야기가 더욱 궁금해진다.

'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진, 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 백아진의 파멸과 그를 지키고자 지옥을 택한 윤준서의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스의 탄생을 예고한다.

'스위트홈' '미스터 션샤인' '도깨비' '태양의 후예' 등 다수의 작품을 흥행으로 이끈 '히트 메이커' 이응복 감독과 티빙의 첫 만남에도 이목이 집중된다. 여기에 감각적이고 섬세한 연출력의 박소현 감독이 공동 연출로 합류, 2018년 KBS 단막극 극본 공모 최우수상을 수상한 최자원 작가와 웹툰 원작자인 반지운 작가가 공동 집필을 맡아 완성도 높은 웰메이드 시리즈를 선보일 전망이다.

베일을 벗을수록 기대감을 뜨겁게 달구는 가운데, 이날 공개된 백아진과 윤준서의 스틸컷은 애틋한 설렘을 유발한다. 먼저 두 사람의 학창 시절, 머리부터 발끝까지 흠뻑 젖은 백아진과 그를 감싸 안고 교실을 나서는 윤준서의 모습이 눈길을 끈다. 백아진의 학교 생활이 뜻밖의 인물과 사건들로 소란스러워지며, 윤준서는 그 앞에 나서는 대신 언제나 한발 뒤에서 지켜준다. 또 다른 사진에서는 백아진과 닿을 듯 가까운 거리감, 백아진의 얼굴에 한참 머무는 시선이 윤준서에게 감정의 동기화를 일으키며 심박수를 상승시킨다.

하지만 서로가 서로의 인생에 깊숙이 파고들었던 이들의 관계에 변화가 찾아온다. 삶의 밑바닥에서 가장 꼭대기까지 올라, '톱스타'가 되어 나타난 백아진이 윤준서의 품에 기대 안겨 있다. 여전히 속을 알 수 없는 백아진의 공허한 표정, 그 상태로 아무런 미동도 없는 윤준서의 복잡한 눈빛은 두 사람이 그려갈 파멸 멜로 서스펜스를 어느 때보다 기다려지게 만든다.

김유정은 살아내기 위해 가면을 쓴 여자 '백아진' 역을, 김영대는 구원이 사랑이라 믿은 남자 '윤준서' 역을 맡았다. 동명의 원작 웹툰 연재 당시부터 사랑받은 캐릭터의 매력을 극대화할 두 배우의 연기와 비주얼, 케미스트리는 최고의 관전 포인트. 김유정은 김영대에 대해 "윤준서에게 순수한 아이 같은 면모가 있다고 느꼈다. 그 지점에서 김영대의 맑은 모습과 시선, 눈빛 등이 캐릭터를 더 깊이있게 표현해 준 것 같다. 김영대가 아닌 윤준서는 상상하지 못할 정도로 윤준서 그 자체였다"라고 전했다.

김영대 역시 "김유정은 백아진 그 자체"라며, "현장에서 연기할 때 실제로 백아진으로 느껴질 만큼 캐릭터에 완벽히 몰입해 있었다. 덕분에 저 역시 자연스럽게 감정에 집중하고 몰입할 수 있었다"라고 밝혔다.


한편, 티빙 오리지널 '친애하는 X'는 오는 11월 6일 오후 6시 1-4회가 티빙을 통해 첫 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

2.

김태원, 뉴욕 사위 앞 꺼낸 진심 "자폐子 위해 기러기 생활, 비겁했다"[SC리뷰]

3.

김남길 또 후덕..'입금' 후 폭식 어쩌나 "소속사 대표 극대노"(황제성)

4.

안나, '암극복' 후 ♥박주호+삼남매와 마라톤 참가 "조금 달려봤어요" ('집에서안나와')

5.

김태원, '감당 불가' 자폐 子 케어 위해..딸 남아공으로 보냈다 "너무 힘들었을 것" ('사랑꾼')

연예 많이본뉴스
1.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

2.

김태원, 뉴욕 사위 앞 꺼낸 진심 "자폐子 위해 기러기 생활, 비겁했다"[SC리뷰]

3.

김남길 또 후덕..'입금' 후 폭식 어쩌나 "소속사 대표 극대노"(황제성)

4.

안나, '암극복' 후 ♥박주호+삼남매와 마라톤 참가 "조금 달려봤어요" ('집에서안나와')

5.

김태원, '감당 불가' 자폐 子 케어 위해..딸 남아공으로 보냈다 "너무 힘들었을 것" ('사랑꾼')

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

2.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 조기 강판, 벼랑 끝에 몰린 이글스

3.

토트넘, 손흥민 벽화 추진하나? 팬들 요청에 검토

4.

2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]

5.

'잠실 2연패' 한화, 너무 아쉽다...와이스는 왜 PO 5차전 던졌고, 류현진은 왜 밀고 나갔나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.