압도적 지창욱에 악역 입은 도경수..'조각도시' 치열한 생존

[스포츠조선 문지연 기자] '조각도시' 캐릭터들이 치열하게 생존한다.
여기에 태중의 조력자로서, 그의 곁에서 든든한 존재감을 선보이는 노용식(김종수)과 노은비(조윤수)의 모습은 이들이 어떤 활약을 펼쳐 보일지 궁금증을 높여낸다. 화려한 의상과 존재감만으로도 시선을 강탈하는 백도경(이광수)은 누군가와 긴밀하게 통화하는 모습을 통해 그가 스토리의 어떤 변수로 작용할지 긴장감을 불러일으킨다. 교도소의 실세 여덕수(양동근)와 마주앉아 한치도 물러섬 없는 눈빛으로 대립하는 태중의 모습은 순탄치 않은 그의 상황을 암시하며, 그의 복수가 실행될 수 있을지 호기심을 증폭시킨다. 누군가를 향해 위협하듯 강압적인 모습의 요한은 자신의 설계를 위해서라면 무슨 일이든 해내는 그의 냉혹한 모습을 엿보게 만들며, 태중이라는 변수를 만나고 그가 어떤 새로운 판을 설계할지 궁금하게 만든다.
"'조각도시'는 스피디하고 하드보일드한 액션 시리즈"라는 박신우 감독의 말처럼, '조각도시'는 개성 넘치는 캐릭터들의 도파민 터지는 액션, 분노와 복수의 감정들이 만들어내는 폭발적인 에너지로 글로벌 시청자들의 마음을 사로잡을 것으로 보인다.
