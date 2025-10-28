압도적 지창욱에 악역 입은 도경수..'조각도시' 치열한 생존

기사입력 2025-10-28 10:10


[스포츠조선 문지연 기자] '조각도시' 캐릭터들이 치열하게 생존한다.

평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 디즈니+ 액션 드라마 '조각도시'의 예측할 수 없는 캐릭터들의 빅매치를 예고하는 2차 보도스틸이 공개됐다.

공개된 스틸은 치열한 복수극 속 각자의 목표를 향하는 인물들의 치열한 모습이 시선을 끈다. 먼저, 죄수복을 입은 채 상처 가득한 얼굴로 누군가를 바라보는 태중의 모습은 궁금증을 자극한다. 평범했던 그가 복수를 결심하기까지, 180도 변화된 눈빛과 모습들은 그가 펼칠 복수극에 대한 기대를 고조시킨다. 반면, 검은 슈트를 차려입은 채 광기 어린 얼굴로 총을 겨누는 요한의 모습 역시 시선을 사로잡는다. 조각당한 남자 지창욱과 사건을 설계하는 조각가 도경수의 모습은 스틸만으로도 상반되는 매력을 예고하며, 두 사람이 치열하게 맞부딪힐 스토리를 기대하게 만든다.

여기에 태중의 조력자로서, 그의 곁에서 든든한 존재감을 선보이는 노용식(김종수)과 노은비(조윤수)의 모습은 이들이 어떤 활약을 펼쳐 보일지 궁금증을 높여낸다. 화려한 의상과 존재감만으로도 시선을 강탈하는 백도경(이광수)은 누군가와 긴밀하게 통화하는 모습을 통해 그가 스토리의 어떤 변수로 작용할지 긴장감을 불러일으킨다. 교도소의 실세 여덕수(양동근)와 마주앉아 한치도 물러섬 없는 눈빛으로 대립하는 태중의 모습은 순탄치 않은 그의 상황을 암시하며, 그의 복수가 실행될 수 있을지 호기심을 증폭시킨다. 누군가를 향해 위협하듯 강압적인 모습의 요한은 자신의 설계를 위해서라면 무슨 일이든 해내는 그의 냉혹한 모습을 엿보게 만들며, 태중이라는 변수를 만나고 그가 어떤 새로운 판을 설계할지 궁금하게 만든다.

"'조각도시'는 스피디하고 하드보일드한 액션 시리즈"라는 박신우 감독의 말처럼, '조각도시'는 개성 넘치는 캐릭터들의 도파민 터지는 액션, 분노와 복수의 감정들이 만들어내는 폭발적인 에너지로 글로벌 시청자들의 마음을 사로잡을 것으로 보인다.

복수를 향해 뜨겁게 질주하는 지창욱과 첫 빌런 연기로 새로운 얼굴을 선보이는 도경수의 격렬한 대립, 김종수, 조윤수 그리고 이광수 등 신선한 배우들의 시너지, 그리고 '모범택시' 시리즈 오상호 작가의 탄탄한 필력으로 완성된 극강의 장르적 재미로 기대를 모으는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'는 오직 디즈니+에서 오는 11월 5일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

