'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌…

기사입력 2025-10-28 13:11


[스포츠조선 김준석 기자] 정신과 전문의 오진승이 방송에서 '새빨간 거짓말'을 일삼는 장면이 공개돼 시청자들의 비난이 쏟아지고 있다.

지난 27일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 오진승과 아내 김도연의 일상이 공개됐다.

오진승은 141만 명의 구독자를 보유한 유튜브 채널 '닥터프렌즈' 멤버로, 평소 진중한 이미지로 알려져 있다.

하지만 이날 방송에서 그는 믿기 힘든 '거짓 혈연 스토리'를 늘어놓으며 모두를 놀라게 했다.

오진승은 "방송에서만 말하는 비밀"이라며 "오은영 박사님이 제 고모이고, 설날에 세뱃돈도 주신다"고 밝혔다. 이어 "배우 오정세는 제 사촌형"이라고 덧붙였다.

이에 MC 김구라, 서장훈, 김숙, 이현이, 이지혜 등 출연진 모두 충격에 휩싸였다.

그러나 이는 모두 사실이 아닌 거짓말이었다.

아내 김도연은 "(남편이) 목적 없는 거짓말을 많이 한다. 유명인들과 친하다는 말도 사실이 아니다. 오은영, 오정세 혈연도 모두 거짓"이라고 폭로했다.


출연진은 "오늘 녹화 못 한다", "사기꾼 아니냐", "공중파에서 이런 장난 해도 되냐"며 거세게 항의했다.

그럼에도 오진승은 "주목받고 싶어서 그런다. 남에게 피해 주는 거짓말은 아니다"라며 태연하게 답했다.

거짓말은 멈추지 않았다.

오진승은 유튜브 굿즈 티셔츠를 언급하며 "마뗑킴에서 협업 제안이 왔다"고 꾸며냈고, 이에 서장훈은 "구라지, 아까 속고 또 속냐"며 분노했다.

아내 김도연은 "이제는 거짓말에 대꾸하기도 지친다"며 한숨을 내쉬었다.

결국 시청자들의 분노는 제작진에게로도 향했다.

시청자들은 "예능이 아닌 사기다", "아무 의미 없는 거짓말을 편집 없이 내보내 분량만 채운 느낌", "요즘 보이스피싱 사기 피해가 심각한데, 이런 장난은 불쾌하다" 등의 댓글이 이어졌다.

