비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

기사입력 2025-10-28 13:22


비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 비비가 또 한 번 '자유분방' 끝판왕 면모를 인증했다.

27일 비비는 자신의 SNS에 비키니 차림의 일상 사진을 잇따라 업로드하며 팬들과 팔로워들의 눈을 단숨에 사로잡았다.

사진 속 비비는 명품 브랜드 속옷을 입은 채 내추럴한 표정과 과감한 포즈로 특유의 자신감 넘치는 에너지를 발산하고 있다. 화장기 거의 없는 얼굴에도 세련된 분위기, 쿨한 제스처 하나로 '이게 바로 비비'라는 찬사가 쏟아졌다.

특히 팬들 사이에서는 "이 정도면 예술", "꾸밈없음이 곧 힙함"이라며 극찬이 이어졌다.

한편 비비는 남다른 음악성과 감각적인 스타일링으로 국내외 팬들의 사랑을 받고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



