'주가 조작 의혹' 벗은 임창정, 2년 만에 방송 복귀...'언포게터블 …

[스포츠조선 김준석 기자] 임창정이 신곡 발매와 콘서트, 방송 활동까지 이어가며 하반기 활약을 예고했다.
앞서 임창정은 2023년 발매한 '그대라는 사치'로 멜론 최신 차트 1위를 차지하며 리메이크 음원으로도 음원 강자의 저력을 입증했다. 이번 '너를 품에 안으면'을 통해 본업으로 돌아온 '국민 발라더'의 면모를 다시금 선보일 것으로 기대된다.
임창정은 리메이크 음원 발매를 시작으로 오는 12월까지 활동을 이어갈 계획이다. 오는 11월 5일 베트남 '더 그랜드 호짬(The Grand Ho Tram)'에서 30주년 콘서트를 개최, 해외 팬들을 가까이 만날 계획이다. 지난 8월 중국 팬미팅을 통해 현지 팬들을 만났던 만큼, 더욱 활발한 해외 활동을 펼치겠다는 각오다.
임창정은 출연진들의 잃어버린 기억의 조각을 이어주는 '메모리 싱어'로 출연해 기억을 잃은 출연진과 가족의 추억을 함께 돌아보고, 그들의 삶을 노래로 위로할 계획이다. 임창정은 이번 리메이크 음원 발매를 시작으로 음악과 예능, 콘서트 무대를 넘나드는 다채로운 활동을 펼치며 '국민 발라더'로서 변함없는 존재감을 입증할 전망이다.
한편 임창정은 이혼 후 세 아들을 홀로 양육했으며 2017년 18세 연하 서하얀과 재혼했다. 재혼 후에는 두 아들을 출산해 슬하에 5남을 두고 있다.
임창정은 2023년 주가조작 연루 의혹이 일자 활동을 중단했지만, 이듬해 무혐의 처분을 받았고 활동을 재개했다.
