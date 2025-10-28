‘화보 장인’ 임윤아, 가을 느낌 물씬…“분위기 미쳤다”[SCin스타]

기사입력 2025-10-28 13:28


[스포츠조선 조민정 기자] 소녀시대 윤아가 압도적 비주얼로 SNS를 뜨겁게 달궜다.

윤아는 27일 자신의 SNS에 화보 촬영 현장 사진을 대거 공개했다.

사진 속 윤아는 브라운 니트 톱에 스커트, 가죽 부츠를 매치한 '가을 여신' 비주얼을 완성해 시크하면서도 고급스러운 분위기로 시선을 압도했다.

특히 짙은 가을 메이크업과 도회적인 표정 연기로 독보적 존재감을 드러냈다.

팬들은 "화보 장인", "분위기 미쳤다", "임윤아가 곧 패션"이라며 찬사를 쏟아냈다.

한편 윤아는 최근 tvN 드라마 '폭군의 셰프'에서 천재 셰프 연지영 역을 맡아 열연했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

