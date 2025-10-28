'얄미운 사랑' 이정재 "나 꽂은 임지연, 현장에서 구박 엄청해"

기사입력 2025-10-28 14:38


'얄미운 사랑' 이정재 "나 꽂은 임지연, 현장에서 구박 엄청해"
사진=tvvN

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이정재가 "임지현이 실제로도 나를 너무 구박한다"고 말했다.

28일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'(정여랑 극본, 김가람 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 정의로운 형사 이미지에 갇힌 톱스타 임현준 역의 이정재, 정의 빼면 시체인 연예부 기자 위정신 역의 임지연, 메이저리그 출신 스포츠은성 사장 이재형 역의 김지훈, 스포츠은성의 최연소 연예부 부장 윤화영 역의 서지혜, 그리고 김가람 PD가 참석했다.

임지연은 "기존 작품에서는 고난을 많이 겪는 인물을 연기했는데 이번 작품에서는 내 나이에 맞는 가볍고 코믹한 역할을 연기하게 됐다"며 "위정신의 다양한 모습을 볼 수 있을 것이다"고 자신했다.

이정재와 임지연의 상극 케미에 대한 관심도 뜨거웠다. 실제 두 사람은 아티스트컴퍼니에서 한솥밥을 먹는 사이기도 하다. 이에 이정재는 "현장에서도 티격태격을 많이 한다. 얼마나 나를 구박하는지 모르겠다. '너 왜 이렇게 사람을 괴롭히니?'라고 물어보면 '재밌다'고 웃더라. 이러려고 나를 이 작품에 꽂았나 싶다"고 농을 던졌다. 이에 임지연은 "대본을 보고 이정재 선배 이미지가 딱 떠올랐다. 그래서 이정재 선배에게 수줍게 '이 작품을 같이 하고 싶다'며 문자를 보냈다. 배역의 관계성도 그렇다. 알고보면 허당인 톱스타와 팩폭하는 기자의 관계성이 있다. 물론 연기를 할 때마다 매일매일 카타르시스를 느끼고 있다. 뭘 해도 다 받아주는 선배라 연기할 때 정말 편하더라. 연기 이상의 실제 케미가 보일 것이다. 또래 배우보다 더 편하다"고 친분을 과시했다.

18살 연상 연하인 나이 차에 대한 우려도 언급됐다. 이정재는 "나이 차가 나는데 나를 이렇게 구박한다. 갈수록 심해진다"고 억울함을 토로해 장내를 웃게 만들었다.

'얄미운 사랑'은 정의로운 형사 이미지에 갇힌 초심 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자가 팬심과 실망, 관심과 극혐의 감정을 겪다가 점차 각자의 편견을 깨고 서로를 이해하는 이야기를 그린 드라마다. 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜 등이 출연하고 '닥터 차정숙'의 정여랑 작가가 극본을, '굿파트너'의 김가람 PD가 연출을 맡았다. 오는 11월 3일 밤 8시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 결혼정보회사 가입..."연상 보다는 연하가 좋아"

2.

16세 故김우중 회장 가사도우미→연매출 478억 박미희 김치명장…눈부신 인생 비결(이웃집백만장자)

3.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

4.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

5.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 결혼정보회사 가입..."연상 보다는 연하가 좋아"

2.

16세 故김우중 회장 가사도우미→연매출 478억 박미희 김치명장…눈부신 인생 비결(이웃집백만장자)

3.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

4.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

5.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

스포츠 많이본뉴스
1.

'사람이 아니다' 오타니 미쳤다...7회 극적 동점포, WS 한 경기 멀티 홈런 '대폭발'

2.

'벌써 4안타-2홈런-3타점-3득점' 오타니 LA를 홀리다, 다저스 PS 역사 바꿨다...LAD 5-5 TOR[7회]

3.

"韓 기회 줘서 고맙다" KIA에 진심이었던 외국인, 결별인가 재계약인가…원점에서 시작한다

4.

4일밖에 못 쉰 괴물 vs 갑자기 3차전 나오는 특급 좌완...한화 이기면 반전 시작, LG 이기면 사실상 시리즈 끝

5.

근육 파열 피한 SK 절대 에이스 자밀 워니. 28일 삼성전 결장 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.