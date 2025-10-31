비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

최종수정 2025-10-31 12:48

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 비가 아내 배우 김태희와 여전한 금슬을 자랑했다.

30일 '시즌비시즌' 채널에는 '1년 만에 돌아와 한강에서 소개팅 주선한 정지훈 근황'이라는 영상이 게재됐다.

비는 10개월 만에 유튜브 활동을 재개, 한강에서 팬들을 만나 이런저런 이야기를 나눴다. 특히 인간 관계에 대한 이야기가 나오자 비는 "인간 관계는 기대를 하면 안 된다. 사람간에 기대를 하면 실망을 하게 되고 크게 고통으로 다가온다"라고 말했다.

이어 "나는 인간 관계에 큰 고민이 있었다. '난 진심으로 대하는데 저사람은 왜 나한테 이렇게 대하지?'라는 생각이 들었고 그 와중에 나를 속이는 그룹들이 있었다. 처음에 화가 났지만 기대를 안 하게 됐다 .가족도 나를 이해하기 힘들지 않나"라고 털어놨다.


비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"
비는 "만약 결혼하는 사람이 생기면 아내와 나 둘뿐이다. 나는 아내와 친구처럼 되게 잘 지내고 있다. 내가 '아'하면 아내가 '어'를 한다. 티키타카가 좋고 즐겁다. 죽이 잘 맞는다. 이게 기가 막힌 친구인 거다"라며 김태희와 천생연분이라고 밝혔다. 이어 "친구이면서 사랑하는 사이다. 자식도 소용이 없다. 아직 내가 자식을 출가시킨 건 아니지만 자식도 필요 없고 오직 내 배우자(뿐이다). 친구한테 기대하지 않는다. 친구는 친하다고 해도 결혼을 하거나 그러면 언제든 멀어질 수 있다"라며 현실적인 이야기를 전했다.

한편 비는 김태희와 2017년 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선영 아나 남편상..백성문 변호사, 결혼 6년만 암 투병 끝 별세

2.

“막내 지호, 숨 못 쉬고 결국” 문소리, ‘이태원 참사’ 추모식서 울컥

3.

전현무, 깜짝 소식 전했다...화가로 전시회 개최 "아픈 와중에도 작품 활동" ('전현무계획3')

4.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

5.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

연예 많이본뉴스
1.

김선영 아나 남편상..백성문 변호사, 결혼 6년만 암 투병 끝 별세

2.

“막내 지호, 숨 못 쉬고 결국” 문소리, ‘이태원 참사’ 추모식서 울컥

3.

전현무, 깜짝 소식 전했다...화가로 전시회 개최 "아픈 와중에도 작품 활동" ('전현무계획3')

4.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

5.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민 형, 나 은퇴했어" 유로파 우승→27살에 축구 접은 토트넘 '히피'…작가로 변신한 '성골 유스'

2.

이게 바로 '손흥민 효과'입니다!→쏘니 나가니 11골 에이스 폼 '수직 하락'…토트넘, '939억 윙어 눈물의 손절'

3.

'압도적인 힘으로' → 야구의 '기본 논리' 무시한 LG의 불빠따 차력쇼

4.

KBO 역대 세 번? 역사 쓸까?…임펙트는 최고, "여기까지 왔는데 욕심은" 솔직한 속내까지

5.

"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '63분'…'4-0 대승' 미트윌란, 덴마크컵 8강 진출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.