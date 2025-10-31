'패배=탈락' 폰세-와이스 모두 쉰다…'PS 첫 안타' 이원석, 전격 선…

'패배=탈락' 폰세-와이스 모두 쉰다…'PS 첫 안타' 이원석, 전격 선발 출전

기사입력 2025-10-31 15:58


24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 5차전. 한화가 삼성에 승리하며 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 한화 와이스-폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.24/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 벼랑 끝에 몰린 한하 이글스가 선발 라인업을 공개했다.

한화는 31일 대전 한화생명볼파크에서 LG 트윈스와 한국시리즈 5차전 경기를 한다.

대전에서 열리는 올 시즌 마지막 경기. 한화는 무조건 이겨야 하는 상황에 놓였다.

1차전과 2차전을 내준 한화는 3차전 승리로 반격에 나서는 듯 했다. 그러나 4차전 9회초 6실점을 하면서 무너졌고, 결국 3대7로 패배했다.

1패는 곧 KBO리그 종료. 한화는 일단 3차전 선발 투수였던 코디 폰세와 4차전 선발 투수 라이언 와이스를 모두 미출전 선수로 분류했다.


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 이원석이 득점을 올리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
선발 라인업에도 변화를 줬다. 전날 포스트시즌 첫 안타를 신고한 이원석을 우익수에 넣었다.

한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-이원석(우익수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

한화 선발 투수는 문동주. 올 시즌 11승을 거둔 선발 투수로 플레이오프에서는 구원 등판을 해 2이닝, 4이닝을 무실점으로 막으며 MVP에 올랐다.


한국시리즈에서는 선발로 돌아왔다. 1차전 선발로 나와 4⅓이닝 4안타(1홈런) 3볼넷 3탈삼진 4실점(3자책)을 기록했다.

LG는 앤더슨 톨허스트가 선발로 나온다. 올 시즌 8월 첫 선을 보인 그는 8경기에서 6승2패 평균자책점 2.86을 기록했다. 한국시리즈 1차전에 나와서는 6이닝 7안타 7탈삼진 2실점을 기록하며 데일리 MVP로 선정됐다.

