[SC현장] "목표는 음방 1위"…하이브가 日서 키운 앤팀, 정식 韓 데…

[스포츠조선 백지은 기자] 하이브의 일본 그룹 앤팀이 정식 한국 데뷔를 선언했다.
앤팀은 제39회 일본 골드디스크 대상 '베스트 5앨범'(정규 2집 '유키아카리') 선정, 일본 레코드협회 밀리언 인증(싱글 3집 '고 인 블라인드'), 오리콘 선정 K팝 글로벌 그룹 인지도 1위 등 데뷔 3년만에 괄목할 만한 기록을 썼다. 또 첫 아시아 투어로 16만명을 동원하며 하이브 해외법인 첫 현지화 그룹의 성공을 입증했다.
하루아는 "한국어로 녹음을 해야 해서 받침과 다양한 발음을 어떻게 살리면 좋을지 열심히 연구했다. 한국 음악방송에서만 볼 수 있는 직캠, 엔딩요정을 위해 표정 연기와 동작 하나하나를 열심히 연습했다"고 설명했다.
의주는 "어떤 시련이나 고난이 있더라도 쓰러지지 않고 끊임없이 도전하겠다는 의지를 담은 곡"이라고, 후마는 "우리의 에너지가 하나로 모여 앞으로 나아가는 모습을 퍼포먼스로 표현했다. 9명의 호흡을 하나로 맞추기 위해 노력했다"고 설명했다.
조는 "3년간 성장한 모습 보여드리겠다. 한국 음악방송은 전세계 팬들이 지켜보는 무대인 만큼 꼭 1위를 하고 싶다. 팀과 팬들에게 자랑이 되고 싶다"고, 하루아는 "전세계 팬분들이 K팝 문화에 주목하고 있다. 글로벌 아티스트라는 목표를 향한 도전을 하게 됐다. 팬분들과 자주 만날 수 있다는 점이 기대된다. 음악방송도 길게 하고 여러 이벤트도 준비했다"고, 케이는 "다음 목표는 월드투어"라고 밝혔다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진=박재만 기자 pjm@sportschosun.com