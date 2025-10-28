'위대한 가이드2.5' 박명수 "김대호♥최다니엘, 결혼할 수도…전소민 질투에 넷플릭스 팔아도 돼"

기사입력 2025-10-28 15:32


'위대한 가이드2.5' 박명수 "김대호♥최다니엘, 결혼할 수도…전소민 질…
최다니엘(왼쪽), 김대호. 사진 제공=MBC에브리원



[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박명수가 김대호, 최다니엘의 '브로맨스'를 예고했다.

박명수는 28일 MBC에브리원 예능 프로그램 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'(이하 '위대한 가이드2.5') 온라인 제작발표회에서 "김대호와 최다니엘 사이에서 생각지도 브로맨스가 나와서 뛰쳐나갈 뻔했다"고 했다.

'위대한 가이드2.5'는 '위대한 가이드' 시즌3로, 본격적인 대장정에 앞서 시청자도 쉽게 따라할 수 있는 유쾌한 여행기를 담은 프로그램이다. 시즌2 멤버 전원이 그대로 합류했고, 김대호와 최다니엘이 새 가이드를 맡아 백두산, 라오스 등 다양한 여행지를 찾는다.

이날 박명수는 "김대호, 최다니엘의 굉장한 케미를 볼 수 있다"며 "생각지도 못한 브로맨스가 나와서 뛰쳐나갈 뻔했다. 나중에 결혼할 수도 있지 않나 했다. 새로운 예능의 도전 같다"고 너스레를 떨었다.

이어 "두 사람의 브로맨스를 질투하는 비련의 주인공 전소민이 등장한다. 소민이가 다니엘을 뺏어가고, 뒤에서 바라보는 대호의 눈물까지 서사가 완벽하다"며 "이거 넷플릭스에 팔아도 된다. 예능을 33년 했지만 이렇게 가면 안 된다"고 웃음을 자아냈다.

이에 최다니엘은 "일전에 볼 수 없던 치정 멜로가 여행 안에 다 있다"고 맞장구쳤다.

'위대한 가이드2.5'는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 결혼정보회사 가입..."연상 보다는 연하가 좋아"

2.

16세 故김우중 회장 가사도우미→연매출 478억 박미희 김치명장…눈부신 인생 비결(이웃집백만장자)

3.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

4.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

5.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 결혼정보회사 가입..."연상 보다는 연하가 좋아"

2.

16세 故김우중 회장 가사도우미→연매출 478억 박미희 김치명장…눈부신 인생 비결(이웃집백만장자)

3.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

4.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

5.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

스포츠 많이본뉴스
1.

'사람이 아니다' 오타니 미쳤다...7회 극적 동점포, WS 한 경기 멀티 홈런 '대폭발'

2.

'벌써 4안타-2홈런-3타점-3득점' 오타니 LA를 홀리다, 다저스 PS 역사 바꿨다...LAD 5-5 TOR[7회]

3.

"韓 기회 줘서 고맙다" KIA에 진심이었던 외국인, 결별인가 재계약인가…원점에서 시작한다

4.

4일밖에 못 쉰 괴물 vs 갑자기 3차전 나오는 특급 좌완...한화 이기면 반전 시작, LG 이기면 사실상 시리즈 끝

5.

근육 파열 피한 SK 절대 에이스 자밀 워니. 28일 삼성전 결장 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.