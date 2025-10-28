[SC현장]예능계 '올데프'냐, 치정멜로극이냐…'위대한 가이드2.5', …

|
[스포츠조선 정빛 기자] MBC에브리원 '위대한 가이드'가 스핀오프 격인 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'(이하 '대다난 가이드')로 돌아왔다.
우탁우 PD는 "시즌2에 대한 시청자들의 호응이 다음 시즌을 가능하게 했다"며 "장거리와 고강도 여정을 다루기 전에, 가까운 곳에서 '나도 해볼 수 있겠다' 싶은 동선을 제시하고 싶었다"고 기획 의도를 밝혔다.
시즌 '2.5' 표기에 대해선 "스튜디오 멤버들이 현장에 나가면 전작과 다른 서사가 형성될 것이라 판단했다"고 설명했다.
|
서로의 가이드 점수를 묻는 질문에 최다니엘은 "내 12점/김대호 4점"이라고 농담을 건넸고, 김대호는 "최다니엘 10점/본인 0점"이라고 답하며 "메이트 중심으로 설계한 점이 인상적이었다"고 평가했다.
|
전소민은 이번 시즌을 "여행 권태기를 깨고 다른 방식을 체험한 기회"로 정의했다. 그러면서 "최다니엘과는 성향이 잘 맞아 빠르게 친해졌지만, 이번 여행을 계기로 '절친'이 될 수 있을지 지켜봐 달라"고 말했다. 그러자 최다니엘도 "낯선 환경에서 전소민의 배려를 받으며 좋은 인상을 받았다"고 답했다.
|
|
MC로 참여한 박명수는 스튜디오 진행을 맡는다. 박명수는 김대호와 최다니엘의 '케미'를 언급하며 "예상치 못한 브로맨스와 이를 질투하는 전소민의 서사가 예능적 재미를 만든다. 이거 넷플릭스에 팔아도 된다. 예능을 33년 했지만 이렇게 가면 안 된다"고 했다.
특히 "두 사람이 나중에 결혼을 할 수 있을 것도 같았다"고 말해, 기대를 높였다. 최다니엘도 "일전에 볼 수 없던 치정 멜로가 여행 안에 다 있다"고 맞장구쳤다.
아울러 이무진과의 추후 합동 콘셉트(가칭 '무수한 가이드')도 즉석 제안했다. 박명수가 "이 친구는 데리고 다니면 편하다. 참 재미있게 할 수 있을 것 같다"고 다음 시즌에 대한 기대감을 드러래자, 이무진은 "저는 수동적인 막내라서 박명수 선배님과 함께한다면 좋은 시너지가 날 것 같다"고 화답했다.
|
라오스편에 합류한 박지민 아나운서는 MBC 아나운서 선배 김대호를 언급하며 "여행 프로그램은 처음이라 긴장과 설렘이 컸다. 직장 상사와 떠난다는 설정이 직장인의 현실 감정을 대변할 수 있겠다고 봤다"고 했다.
이에 김대호가 "그렇게 하면 오래 못 간다"고 농담하자, 박지민은 "이젠 (상사가 아니라) 동네 아저씨 같은 거리감"이라고 받아쳐, 웃음을 샀다.
끝으로 우 PD는 "예능계의 혼성그룹 올데이 프로젝트처럼 팀워크를 중심으로 움직이는 구조"라며 "형제보다 남매 같은 '찐친 모먼트'를 관전 포인트로 봐달라"고 밝혔다.
'위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 10월 28일 오후 8시 30분 첫 방송을 시작으로 매주 화요일에 방송된다.
|
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com