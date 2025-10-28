[SC현장]예능계 '올데프'냐, 치정멜로극이냐…'위대한 가이드2.5', 김대호♥최다니엘에 질투하는 전소민 담았다(종합)

박지민, 효정, 전소민, 이무진, 최다니엘, 김대호, 박명수, 우탁우 PD(왼쪽부터). 사진 제공=MBC에브리원

[스포츠조선 정빛 기자] MBC에브리원 '위대한 가이드'가 스핀오프 격인 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'(이하 '대다난 가이드')로 돌아왔다.

28일 '위대한 가이드2.5-대나난 가이드' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 이날 행사에는 우탁우 PD와 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 오마이걸 효정이 참석했다.

'대다난 가이드'는 '위대한 가이드'의 세 번째 이야기로, 시즌3에 앞서 시청자가 '따라 해볼 만한' 경로와 포인트를 담아낸 여행기다. 시즌2 멤버 전원이 그대로 합류했고, 기존 여행 메이트였던 김대호와 최다니엘이 직접 가이드로 나선다. 첫 번째 여행지는 백두산(가이드 김대호, 여행자 전소민, 효정, 최다니엘), 두 번째는 라오스(가이드 최다니엘, 여행자 김대호, 전소민, 박지민 아나운서)다.

우탁우 PD는 "시즌2에 대한 시청자들의 호응이 다음 시즌을 가능하게 했다"며 "장거리와 고강도 여정을 다루기 전에, 가까운 곳에서 '나도 해볼 수 있겠다' 싶은 동선을 제시하고 싶었다"고 기획 의도를 밝혔다.

시즌 '2.5' 표기에 대해선 "스튜디오 멤버들이 현장에 나가면 전작과 다른 서사가 형성될 것이라 판단했다"고 설명했다.

부제 '대다난'은 '대호(大), 다니엘(多)'의 이름을 따면서 '다사다난한 가이드' 뜻도 담았다. 우 PD는 "자연을 선호하는 김대호, 도시를 선호하는 최다니엘처럼 여행 성향이 상반된 두 사람의 간극을 가이드 경험으로 좁혀보는 실험"이라고 부연했다.


[SC현장]예능계 '올데프'냐, 치정멜로극이냐…'위대한 가이드2.5', …
사진 제공=MBC에브리원
가이드로 변신한 김대호는 "시즌1, 2에선 여행자였고 이번엔 가이드로서 실용 정보를 중심으로 동선을 짰다"고 말했다. 최다니엘은 "처음 맡는 가이드 역할이었지만 동행자의 표정과 리액션에 집중하는 법을 배웠다"고 했다.

서로의 가이드 점수를 묻는 질문에 최다니엘은 "내 12점/김대호 4점"이라고 농담을 건넸고, 김대호는 "최다니엘 10점/본인 0점"이라고 답하며 "메이트 중심으로 설계한 점이 인상적이었다"고 평가했다.


[SC현장]예능계 '올데프'냐, 치정멜로극이냐…'위대한 가이드2.5', …
전소민(왼쪽), 최다니엘. 사진 제공=MBC에브리원

전소민은 이번 시즌을 "여행 권태기를 깨고 다른 방식을 체험한 기회"로 정의했다. 그러면서 "최다니엘과는 성향이 잘 맞아 빠르게 친해졌지만, 이번 여행을 계기로 '절친'이 될 수 있을지 지켜봐 달라"고 말했다. 그러자 최다니엘도 "낯선 환경에서 전소민의 배려를 받으며 좋은 인상을 받았다"고 답했다.


[SC현장]예능계 '올데프'냐, 치정멜로극이냐…'위대한 가이드2.5', …
사진 제공=MBC에브리원

[SC현장]예능계 '올데프'냐, 치정멜로극이냐…'위대한 가이드2.5', …
사진 제공=MBC에브리원
시즌2에서 동행했던 이무진은 스튜디오 멤버로 합류한다. 이무진은 "본업 위주의 생활 탓에 시즌2 출연이 큰 일탈이었다. 그 경험의 여운이 커서 이번 섭외를 간절히 기다렸다"며 "이전과 달리 텃세나 서열 의식이 느껴지지 않을 정도로 출연진이 여유로워졌다"고 전 시즌과의 변화를 짚었다.

MC로 참여한 박명수는 스튜디오 진행을 맡는다. 박명수는 김대호와 최다니엘의 '케미'를 언급하며 "예상치 못한 브로맨스와 이를 질투하는 전소민의 서사가 예능적 재미를 만든다. 이거 넷플릭스에 팔아도 된다. 예능을 33년 했지만 이렇게 가면 안 된다"고 했다.

특히 "두 사람이 나중에 결혼을 할 수 있을 것도 같았다"고 말해, 기대를 높였다. 최다니엘도 "일전에 볼 수 없던 치정 멜로가 여행 안에 다 있다"고 맞장구쳤다.

아울러 이무진과의 추후 합동 콘셉트(가칭 '무수한 가이드')도 즉석 제안했다. 박명수가 "이 친구는 데리고 다니면 편하다. 참 재미있게 할 수 있을 것 같다"고 다음 시즌에 대한 기대감을 드러래자, 이무진은 "저는 수동적인 막내라서 박명수 선배님과 함께한다면 좋은 시너지가 날 것 같다"고 화답했다.


[SC현장]예능계 '올데프'냐, 치정멜로극이냐…'위대한 가이드2.5', …
사진 제공=MBC에브리원
시즌1(영국)부터 시리즈를 함께한 오마이걸 효정은 "누적 경험을 살려 팀 텐션을 끌어올리는 역할을 맡겠다"며 "시즌1에서 영국을 '최애 여행지'로 꼽을 만큼 완성도가 높다고 느꼈고, 시즌2를 스튜디오에서 보면서 '내가 가면 더 잘할 수 있다'는 동기부여가 생겼다"고 설명했다.

라오스편에 합류한 박지민 아나운서는 MBC 아나운서 선배 김대호를 언급하며 "여행 프로그램은 처음이라 긴장과 설렘이 컸다. 직장 상사와 떠난다는 설정이 직장인의 현실 감정을 대변할 수 있겠다고 봤다"고 했다.

이에 김대호가 "그렇게 하면 오래 못 간다"고 농담하자, 박지민은 "이젠 (상사가 아니라) 동네 아저씨 같은 거리감"이라고 받아쳐, 웃음을 샀다.

끝으로 우 PD는 "예능계의 혼성그룹 올데이 프로젝트처럼 팀워크를 중심으로 움직이는 구조"라며 "형제보다 남매 같은 '찐친 모먼트'를 관전 포인트로 봐달라"고 밝혔다.

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 10월 28일 오후 8시 30분 첫 방송을 시작으로 매주 화요일에 방송된다.


[SC현장]예능계 '올데프'냐, 치정멜로극이냐…'위대한 가이드2.5', …
박지민, 효정, 전소민, 이무진, 최다니엘, 김대호, 박명수(왼쪽부터). 사진 제공=MBC에브리

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

