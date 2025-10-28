양세찬, 걸그룹과 열애설 난 이유..이미주 "재밌고 웃겨, 못 헤어나온다…

양세찬, 걸그룹과 열애설 난 이유..이미주 "재밌고 웃겨, 못 헤어나온다고"(지편한세상)

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 양세찬이 이상형을 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '지편한 세상'에는 "오빠 진짜 행복하게 잘 사는 척한다 (지석진: 렜다)ㅣ이상엽&이미주 편"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 방송에서 지석진은 웨이브 예능 '석삼플레이'에 함께 출연 중인 배우 이상엽, 이미주를 집으로 초대해 다양한 이야기를 나눴다. 전소민은 치과 치료로 참석하지 못했다.

지석진은 "전소민이 유튜브를 하면 잘할 것 같다"며 최근 SBS '런닝맨'에서 있었던 에피소드를 언급했다.

그는 "소민이가 '일주일 안에 키스한 적 있다'는 질문에 세찬이를 끌고 나간 장면이 제일 기억에 남는다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 이상엽은 "진짜 잘한다"고 감탄했고, 이미주 역시 "언니는 진짜 꾼이다. 어떻게 세찬 오빠를…"이라며 놀라워했다.

지석진이 "세찬이가 매력이 있는 거냐"고 묻자, 이미주는 "너무 재밌고 웃기다고 하더라. 그래서 못 헤어나오는 거다"라고 답했다.

지석진은 "아.킬(아이돌 킬러)이다. '런닝맨'에서도 그 얘기 나왔다"고 폭로했고, 이미주는 "맞다. 거기서 단발머리 좋아한다고 들었다"고 거들었다.


이에 지석진은 양세찬에게 전화를 걸어 "요즘 너 '아이돌 킬러'라는 소문에, 단발머리를 좋아한다는 얘기도 있다"고 물었다.


양세찬은 망설임 없이 "맞다. 저 단발머리 좋아한다"고 인정했다. 다만 "킬러는 아니다. 그래도 미주 같은 친구는 3일만 주면…"이라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이에 이미주는 "오빠는 나랑 와인 한 잔씩 마시잖아? 그럼 100% 넘어온다. 오빠는 단발머리 말고 긴 머리도 좋아할 수 있다"고 농담했다.

그러자 양세찬은 "난 미주 이상형 알고 있다. 키 작고 입이 좀 틀어져 있다"며 자신을 묘사했고, 이미주는 "지금 자기 이야기 하는 거냐. 말도 안 되는 소리 하고 있다"며 황급히 전화를 끊어 폭소를 자아냈다.

