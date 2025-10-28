대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

기사입력 2025-10-28 18:05


론토 블루제이스 좌완투수 에릭 라우어는 28일(한국시각) 미국 LA다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 포스트시즌 LA 다저스와 월드시리즈 3차전에 구원 등판했다.
라우어는 4⅔이닝 무실점 호투를 펼쳤다. 연장 18회 혈투 끝에 토론토가 5대6으로 지면서 라우어의 활약은 빛이 바랬다. 토론토는 시리즈 1승 2패로 몰렸다.EPA연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 작년 한국시리즈 패전투수가 올해 월드시리즈에서 무실점 역투를 펼쳤다.

라우어는 지난해 KBO리그에서 KIA 타이거즈 소속으로 뛰었다. 한국시리즈에도 출전했다. KIA 통합우승 주역이다.

라우어는 2024년 8월에 KIA와 계약했다. KIA는 기존 외국인투수 윌 크로우가 부상을 당하면서 대체자를 찾았다. 라우어는 정규시즌 7경기 2승 2패 평균자책점 4.93을 기록했다.

라우어는 2024년 10월 25일 삼성과 한국시리즈 3차전에 선발 등판했다. 라우어는 5이닝 2실점으로 나쁘지 않았지만 패전을 떠안았다. 팀이 2대4로 졌다. 지난해 한국시리즈 KIA의 유일한 패배였다.

KIA는 시즌이 끝나고 라우어와 결별했다. 아담 올러와 손을 잡았다. 라우어는 KIA를 떠나 토론토와 마이너리그 계약을 체결하며 미국으로 돌아갔다.


Toronto Blue Jays' pitcher Eric Lauer throws against the Los Angeles Dodgers during the 12th inning in Game 3 of baseball's World Series, Monday, Oct. 27, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

TORONTO, ONTARIO - OCTOBER 24: Eric Lauer #56 of the Toronto Blue Jays pitches against the Los Angeles Dodgers during the ninth inning in game one of the 2025 World Series at Rogers Center on October 24, 2025 in Toronto, Ontario. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

라우어는 한국에서 평범했지만 메이저리그에서 몰라볼 정도로 달라졌다. 2025시즌 메이저리그에서 9승 2패 평균자책점 3.18을 마크했다. 올해 포스트시즌에서는 중간투수로 활약하며 5경기 1홀드 8⅔이닝 3실점을 기록했다.


특히 이날 월드시리즈 3차전에서는 중간에서 혼자 4⅔이닝을 버텼다. 토론토 불펜에 큰 힘을 줬다.

라우어는 5-5로 맞선 연장 12회말 1사 주자 없는 상황에 출격했다. 라우어는 16회말까지 실점 없이 책임졌다. 라우어는 13회말 2사 만루, 14회말 1사 1, 2루 등 끝내기 위기에서도 실점하지 않았다.

다만 토론토는 연장 18회말 프레디 프리먼에게 홈런을 맞고 무릎을 꿇었다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

