장윤정, ♥도경완 폭로 "밖에서만 매너남..집에서는 일절 안 해" ('두집살림')

기사입력 2025-10-28 22:06


장윤정, ♥도경완 폭로 "밖에서만 매너남..집에서는 일절 안 해" ('두…

[스포츠조선 조윤선 기자] 장윤정이 남편 도경완에게 섭섭했던 순간을 털어놨다.

28일 방송된 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서는 장윤정&도경완, 홍현희&제이쓴 부부가 서로의 짝을 바꿔본 후 부부 관계를 되돌아 보는 시간을 가졌다.

이날 장윤정은 '깻잎 논쟁'에 대한 이야기가 나오자 "도경완은 다른 사람 새우를 까준다. 나는 수달인 줄 알았다"고 폭로했다.

이어 "까는 건 좋다. 친절하고 매너있다. 근데 나는 안 까주고 다른 사람에게만 까주는 상황인 거다. 날 까주고 해야지. 그건 섭섭하다"며 "밖에서는 너무 친절한 매너남이 되어있다. 근데 집에서는 일절 안 한다. 새우를 얼마나 깠는지 손이 주황색이 됐더라"고 토로했다.

이에 도경완은 "그러지 않았다"며 강하게 부인했지만, 장윤정은 "난 안 까줘서 나중에 섭섭해서 물어봤더니 '이왕 묻힌 거 그냥 까준 거야'라고 하더라. 맥을 잘못 잡더라"며 서운함을 드러냈다.

도경완은 "이건 잘못된 기억이다. 내가 그랬을 리 없다"며 거듭 해명했다. 그러자 홍현희는 "이것도 언니는 잘 깔 거라고 생각했나 보다"라며 놀렸고, 장동민은 "이 사람은 껍질째 먹는다고 생각한 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.


장윤정, ♥도경완 폭로 "밖에서만 매너남..집에서는 일절 안 해" ('두…
한편 이날 방송에서는 도경완이 작성한 '배우자 사용 설명서'가 공개됐다. 설명서에는 '윤정이는 뾰족한 걸 무서워한다', '환 공포증이 있으니 함부로 생선알 짜지 말아달라', '잘못한 게 있으면 그냥 한 대 맞아달라. 그러면 금방 화가 풀릴 거다' 등의 내용이 담겼다.

이를 들은 장윤정은 "정확하다"며 깜짝 놀랐다. 이어 "우리 부부의 분위기가 있지 않냐. 내가 모든 걸 다 주도적으로 하는 것 같고, 누나고. (남편이) 날 걱정하거나 보듬거나 하는 표현을 우리 사이에서는 잘 안 한다"며 "그래서 '그런 생각은 아예 안 하나'라고 생각하고 살았는데 그 쪽지를 보고 날 걱정하고, 내가 뭘 무서워하는지 아는구나라고 생각했다. 깜짝 놀랐다"며 감동했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희선, 16세 영재 딸 생명공학 관심 많다더니.."美서 첼로 유학"

2.

'송범근과 결별' 이미주 "같은 업종 안 만나, 이별후 마주치기 싫다"(지편한세상)

3.

'난소 나이 27세' 김지민 "♥김준호와 자연임신 시도할 것, 시험관 힘들어 보여" [SC이슈]

4.

'쇼미→고등래퍼' 출신 디아크, 대마 유통·흡입 혐의로 체포.."혐의 부인"

5.

장윤정, ♥도경완 폭로 "밖에서만 매너남..집에서는 일절 안 해" ('두집살림')

연예 많이본뉴스
1.

김희선, 16세 영재 딸 생명공학 관심 많다더니.."美서 첼로 유학"

2.

'송범근과 결별' 이미주 "같은 업종 안 만나, 이별후 마주치기 싫다"(지편한세상)

3.

'난소 나이 27세' 김지민 "♥김준호와 자연임신 시도할 것, 시험관 힘들어 보여" [SC이슈]

4.

'쇼미→고등래퍼' 출신 디아크, 대마 유통·흡입 혐의로 체포.."혐의 부인"

5.

장윤정, ♥도경완 폭로 "밖에서만 매너남..집에서는 일절 안 해" ('두집살림')

스포츠 많이본뉴스
1.

41세 송은범→내야수 강한울 방출 확정…뜨거운 가을 마친 삼성, 선수단 정리 [공식발표]

2.

KBO에서 실패, KIA 재계약 실패한 외인인데...꿈의 WS 무대를 찢어버렸다, 그것도 최강 다저스를 상대로

3.

'대이변 1위 완파' 친정 폭격한 외국인 에이스…삼성화재, 우리카드 꺾고 시즌 첫 승[장충 리뷰]

4.

[현장분석] 삼성 드디어 6위. 워니 없는 SK에 83대74 승리. 이원석 복귀, 칸터와 골밑을 지배했다.

5.

e스포츠, 드디어 내년 소년체전에 정식종목으로 등장! 김승수 의원, 대한체육회로부터 답변 받아

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.