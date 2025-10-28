'41세' 기안84 "결혼은 '신내림' 같은 것, 한다면 원빈♥이나영처럼 하고파"(시골마을2)[종합]

[스포츠조선 김소희 기자] 기안84가 결혼에 대한 생각을 밝혔다.

28일 방송된 MBC '시골마을 이장우2'에는 배우 이장우가 기안84를 찾아가 '보양식 한 끼'를 선물하는 모습이 그려졌다.

이날 이장우는 오랜만에 만난 기안84를 보며 "요즘 많이 뛰냐. 뱃살이 하나도 없다"고 감탄했다. 이에 기안84는 "맨날 뛴다. 어제도 헬스 가서 복근 운동했다. 관리 열심히 한다"며 "이도 열심히 닦고 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.


이장우는 "저도 러닝하고 있다"며 관리 중임을 밝혔고, 기안84는 "같이 뛰자. 러닝하러 좀 나와라"고 권했다.

이에 이장우는 "거기는 못 끼고 여자친구랑 집에서 살살 뛰고 있다"며 "살 빼고 있다. 결혼 세 달 남았다. 세 달이면 다 뺀다"고 자신감을 드러냈다.

두 사람은 자연스럽게 이장우 결혼식 이야기를 나누기도 했다. 이장우는 "나한테 축가 부탁하지 않았냐"고 물었고, 기안84는 "내가 사회에는 약하다. 나는 축가 전용이다. 축가로 부르지, 사회로 부르지 않는다"고 답했다.

이에 이장우는 웃으며 "진짜 웃긴 게 뭔지 아냐. 형이 나한테 '내가 축가 좀 할게'라며 부탁하더라. 내가 부탁해야 하는 거 아니냐"고 했고, 기안84는 "사회 봐달라라고 하니까 그렇다. 잘 해볼게"라며 다짐했다.

이장우는 "동생 결혼식인데 긴장할 게 뭐가 있냐. 우리 식구들은 형을 다 좋아한다. 혜원이도 틀에 짜인 결혼식을 원하지 않는다"며 기운을 북돋웠다. 기안84는 "모르는 사람도 많이 오지 않냐. 나 축가 하고 싶다"며 즉석에서 노래를 불러 웃음을 안겼다.


그럼에도 이장우는 "형이 축가를 하면 분위기가 이상해질 것 같다. 사회는 주도를 하는 거다. 형의 느낌으로 주도하는 게 좋다"며 "이렇든 저렇든 상관없다. 난 완벽한 결혼식을 원하는 게 아니다"라고 덧붙였다.


기안84는 결혼식에 대한 솔직한 생각도 털어놨다. 그는 "하게 되면 하는 거다. 신내림처럼 기다리고 있다. 언젠가 오지 않을까 싶다. 안 오게 되면 안 오는구나 생각해야 마음이 편한 것 같다"고 말했다. 이어 "로망은 원빈님처럼 하고 싶은 건 아니지만, 야외에서 조용하게 하고 싶다"며 수줍게 웃었다.

마지막으로 기안84는 '인생에서 보물이 뭐냐'는 질문에 "가족이다. 그래서 결혼을 해야 하는 것 같기도 하다"고 솔직하게 답했다.

