'50호 가수' 자두, 불화 고백 "화해가 필요해..사이 멀어져서 용기 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 자두의 무대에 극찬이 쏟아졌다.
자두는 "사실 나는 정말 로커가 되고 싶었다. 10대는 온통 록이었고, 밴드가 되는 줄 알고 준비하던 중에 이 노래를 받게 됐다. 내가 하려는 록이라는 장르와 어울리지 않는다고 생각해서 창피했다"며 "내게는 새로운 꿈이 하나 생겼다. '망하자'였다. 망하면 이 노래를 하지 않아도 될 거라는 생각에 한번 잘 망해보자라는 생각이 있었는데 나의 꿈이 좌절됐다. 못 망해서 내가 망했다"고 털어놨다.
그는 "사실 무명인 적은 없었던 거 같다. 근데 내가 원하는 사람이 되지 못했다는 실패감을 갖고 있었다. 그래서 두 글자 이름을 얘기했을 때 너무 싫었다. 근데 지금은 미련했던 그 모습을 이제야 깨닫고 지금의 나를 리셋하고 싶었다. 다시 내 이름을 사랑하고 싶다"고 말했다.
백지영은 "목소리가 지문이라는 말이 있는데 그 말이 가장 어울리는 가수가 아닐까 생각한다. 너무나 매력적이고 뺏고 싶은 바이브레이션과 표현들이 너무 그리웠다"며 "50호 가수님이 활동했을 때부터 지금까지 나는 이런 목소리를 아직 못 들어본 거 같다"며 극찬했다.
코드쿤스트는 "아직까지 대체할 만한 가수가 없었다는 건 분명히 그 존재 이유가 무조건 있다고 생각한다. 사실 존경스러운 게 나는 내가 하고 싶은 음악만 하고 하고 싶지 않았던 음악도 인정받고 보여줄 수 있는 사람은 돼보지 못했다. 그 부분이 굉장히 존경스럽다"며 존경심을 표했다.
마지막으로 임재범은 "(20년 넘게) 어쩌면 소리가 하나도 안 변했냐. 너무 대단하다. 그리고 록 음악을 굉장히 좋아했다는 걸 난 모르고 있었다. 올어게인 받으신 김에 다음에는 본인이 하고 싶었던 장르의 노래를 들려줬으면 하는 소망이 있다. 나와주셔서 감사하고 파이팅이다"라며 응원했다.