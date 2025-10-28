이민정 "MBTI는 ESFP→무대체질…얼굴 '동글동글'이 콤플렉스" 역대급 망언?(이민정MJ)

기사입력 2025-10-29 06:29


이민정 "MBTI는 ESFP→무대체질…얼굴 '동글동글'이 콤플렉스" 역대…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 자신의 첫 무물보에서 팬들과 진솔하게 소통했다.

이민정은 28일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 '소통의 신 이민정의 인생 첫 Q&A 별걸 다 대답해줌'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이민정은 우선 자신의 MBTI가 ESFP라며, "마릴린 먼로와 엘튼 존이 나와 같은 유형이라고 하더라. 그래서 그런지 무대 체질인가 싶다"며 웃었다.

그는 또 "얼굴이 동글동글하다. 그게 콤플렉스였다. 사람들이 '왜 화면에선 더 넙대대하게 나와요?'라고 자주 말하더라. 실제로 보면 그렇지 않은데, 화면에선 더 둥글게 나와서 화면 속 제 얼굴이 너무 못생기게 나온다고 느꼈다"며 "아기를 낳고 나니 얼굴살이 빠졌고, 둘째를 낳고 나선 퀭해졌다. 그래서 요즘은 오히려 '얼굴살이 좀 찌면 좋겠다'는 말을 많이 듣는다. 문제는 얼굴만 살이 찔 수가 없다는 거다"라며 현실적인 고민을 털어놨다.

한 팬이 "단 거 왕창 먹고 체중을 늘리시라"고 조언하자, 이민정은 "원래 단 걸 정말 좋아했는데, 임신성 당뇨 이후로는 예전만큼 못 먹는다. 그래도 조금씩은 먹는다"며 근황을 전했다.


이민정 "MBTI는 ESFP→무대체질…얼굴 '동글동글'이 콤플렉스" 역대…
이날 이민정은 팬들의 요청에 따라 아들 준후 군의 26개월 시절 영상을 깜짝 공개하기도 했다. 영상에는 목욕 후 엄마와 침대에 누워 행복하게 웃는 준후 군의 모습이 담겼다. 자막에는 "이준후 26개월, 멋진 샤워였나봄, 엄마 닮았게요 아빠 닮았게요, 세상에서 제일 행복한 두 사람"이라는 문구가 더해져 보는 이들을 미소 짓게 했다.

이민정은 "준후 어릴 적 영상이 너무 웃긴 게 많다. 원하신다면 나중에 더 공개하겠다"고 예고하기도 했다.

둘째 서이 양에 대한 질문도 이어졌다. 한 팬이 "준후가 동생을 잘 봐주냐"고 묻자, 이민정은 미소를 지으며 "너무 잘 봐줘서 감동할 정도다"라고 전했다. 이어 "준후가 서이 옆에서 장난치고 웃기기도 하고, 때론 보호자처럼 행동한다"며 든든한 첫째의 면모를 자랑했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

3.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

4.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

5.

김희선, 16세 영재 딸 생명공학 관심 많다더니.."美서 첼로 유학"

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

3.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

4.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

5.

김희선, 16세 영재 딸 생명공학 관심 많다더니.."美서 첼로 유학"

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니, 아직도 세울 신기록이 남았다니…' 2루타→홈런→2루타→홈런→5연속 볼넷' 1경기 9출루+가을야구 8홈런 [ML이슈]

2.

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

3.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

4.

이런 지루한 경기를 봤나 했더니! 오타니 '2루타-홈런-2루타-홈런-4연속 고의4구-볼넷=9출루', 그리고 18회말 프리먼의 끝내기포

5.

"손흥민이 가장 좋아하는 수비수" 토트넘, 韓 선수 성공 신화 이어진다..."CB 보강 위해 김민재 영입 관심"→"2026년 이적 현실적"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.