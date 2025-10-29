한석규 협상 활극 유종의 미→배현성♥이레 연인 발전('신사장 프로젝트')…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 한석규의 협상 활극이 유종의 미를 거뒀다.
아들을 잃은 뒤 처음으로 전 아내를 만나기 위해 미국으로 향한 신사장은 오랜 시간 묵혀둔 미안함을 전하며 마음의 짐을 내려놓았다. 이어 미국에서도 뜻밖에 협상 히어로 면모를 발휘한 신사장은 현지에서 선물 받은 멕시코 모자를 쓰고 평온한 일상으로 돌아왔다.
조필립은 부장판사 김상근(김상호 분)의 제안으로 갈등 조정을 위한 법원 내 TF팀으로 영입되며 치킨집이 아닌 법원으로 출근하는 변화를 맞이했다. 검정고시에 합격한 이시온 역시 경찰이라는 새로운 꿈을 찾는가 하면 조필립과는 연인 관계로 발전해 훈훈함을 안겼다.
이처럼 '신사장 프로젝트'는 각종 갈등이 만연한 소통 불능의 시대에 편법과 준법의 경계를 넘나드는 분쟁 해결 히어로의 화끈하고도 통쾌한 행보로 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 가려운 곳을 속 시원하게 긁어주는 신사장만의 기상천외한 해결법들이 보는 이들의 취향을 제대로 저격했다.
또한 '신사장 프로젝트'에서 치킨집 임직원으로 뭉치고 협상 히어로즈로 성장한 신사장, 조필립, 이시온 캐릭터를 생생하게 그려낸 배우들의 열연도 돋보였다. 극의 중심을 이끈 신사장 역의 한석규는 캐릭터의 복잡한 내면을 꿰뚫으며 특유의 깊이 있는 연기력으로 '역시 한석규'라는 감탄을 이끌어냈다. 조필립 역의 배현성과 이시온 역의 이레는 특유의 청춘 에너지와 티격태격 케미스트리로 보는 재미를 높였다.
이에 힘입어 2025년 tvN 월화드라마 첫 방송 중 가장 높은 시청률로 쾌조의 스타트를 끊은 '신사장 프로젝트'는 이후에도 케이블 및 종편 채널에서 꾸준히 동시간대 1위를 지키며 흥행 저력을 입증했다. (케이블, IPTV, 위성 통합한 유료플랫폼 기준/ 닐슨코리아 제공)
이렇듯 수많은 위기 속에서도 가뿐히 세상을 바꾸며 감탄을 부른 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 마지막까지 웃음과 감동을 모두 잡으며 짜릿한 피날레를 완성했다.
