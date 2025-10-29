박소현, 26년만 ‘세상에 이런일이’ 하차 심경 "임성훈 울때 나도 울컥했다" (라스)

[스포츠조선 이유나 기자]박소현이 '라디오스타'에 출연해 26년 동안 함께한 프로그램의 마지막 녹화 비하인드부터 라디오와 예능 인생 이야기를 풀어놓는다. 방송계 선후배와의 인연, 건망증 여왕다운 토크, 그리고 꾸준한 자기 관리 비법까지 공개하며 스튜디오를 웃음과 공감으로 물들인다.

오늘(29일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상 변다희)는 정관용, 박소현, 이재율, 츠키가 함께하는 '네 분 토론 진행시켜' 특집으로 꾸며진다.

박소현은 "기억이 잘 안 나서 토크쇼 출연을 대부분 고사했다"라며 솔직한 이유를 밝힌다. 이어 "그래도 '라스'는 MC 김국진이 내 20대를 함께한 사람이다. 내가 기억을 못 해도 대신 말해줄 것 같아 출연을 결심했다"라고 덧붙여 훈훈함을 자아낸다.

그는 26년간 진행한 '세상에 이런 일이'의 마지막 녹화 현장을 회상한다. "퇴사한 PD들까지 꽃을 들고 와서 울컥했다"라고 전하며, "임성훈 선생님이 눈물을 쏟는 걸 보고 '내가 울면 안 된다'라고 참았다"라고 털어놓는다. 이별의 순간을 담담히 마무리한 뒷이야기에 MC들도 함께 뭉클해한다.

특히 그는 26년을 함께한 MC 임성훈에 대해 "나를 MC로 키웠다"라면서, 조금씩 박소현의 분량을 늘려가며 배려해 준 임성훈에 대한 감사한 마음을 전해 훈훈함을 자아낸다.


박소현, 26년만 ‘세상에 이런일이’ 하차 심경 "임성훈 울때 나도 울컥…
'호기심 천국' 시절의 실험 일화도 소환된다. 그는 "방귀에 불 붙이기, 종이배 띄우기 같은 실험을 했다"며 그 시절 독특한 콘텐츠를 회상한다. 과거의 기억이 거의 없다는 그는 "그래도 그 코너만큼은 아직도 생생하다"라고 말해 웃음을 안긴다.

박소현은 1994년 MBC '박소현의 FM 데이트'로 라디오 DJ를 시작해, 1999년부터 SBS '박소현의 러브게임'을 25년째 진행 중이다. 특유의 섬세한 감성과 청취자와의 공감 토크로 장수 DJ로 자리매김했다. 그는 '박소현의 러브게임'을 처음 제안받았던 때, 황금 시간대 라디오였지만 처음에 거절했다는 일화를 밝혀 모두를 놀라게 하고, 지금까지도 장수할 수 있었던 뜻밖의 비결을 공개한다고 해 호기심을 자아낸다.

박소현은 절친 송은이와의 웃지 못할 일화도 털어놓는다. 그는 송은이가 본인의 혼삿길을 막아버려 손절 위기에 처했지만, 차마 송은이에게 화를 내지 못했다는 에피소드를 공개한다고 하는데, 과연 이 두 사람 사이에 어떤 일이 있었는지 궁금증을 증폭시킨다.


또한 "46~47kg을 몇십 년째 유지하고 있다"라며 '소식좌' 면모를 보인다. 그는 "아버지도 소식을 하신다"라며 소식이 집안 내력임을 알려 웃음을 유발한다고. 한편, 이날 박소현은 최근 소식을 중단했다는 파격 선언(?)으로 현장을 깜짝 놀라게 했다고 해 궁금증을 높인다.

꾸준한 자기 관리와 진정성 있는 방송 철학으로 사랑받아온 박소현의 솔직한 입담은 오늘(29일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

