박소현, 26년만 ‘세상에 이런일이’ 하차 심경 "임성훈 울때 나도 울컥…

[스포츠조선 이유나 기자]박소현이 '라디오스타'에 출연해 26년 동안 함께한 프로그램의 마지막 녹화 비하인드부터 라디오와 예능 인생 이야기를 풀어놓는다. 방송계 선후배와의 인연, 건망증 여왕다운 토크, 그리고 꾸준한 자기 관리 비법까지 공개하며 스튜디오를 웃음과 공감으로 물들인다.
그는 26년간 진행한 '세상에 이런 일이'의 마지막 녹화 현장을 회상한다. "퇴사한 PD들까지 꽃을 들고 와서 울컥했다"라고 전하며, "임성훈 선생님이 눈물을 쏟는 걸 보고 '내가 울면 안 된다'라고 참았다"라고 털어놓는다. 이별의 순간을 담담히 마무리한 뒷이야기에 MC들도 함께 뭉클해한다.
특히 그는 26년을 함께한 MC 임성훈에 대해 "나를 MC로 키웠다"라면서, 조금씩 박소현의 분량을 늘려가며 배려해 준 임성훈에 대한 감사한 마음을 전해 훈훈함을 자아낸다.
박소현은 1994년 MBC '박소현의 FM 데이트'로 라디오 DJ를 시작해, 1999년부터 SBS '박소현의 러브게임'을 25년째 진행 중이다. 특유의 섬세한 감성과 청취자와의 공감 토크로 장수 DJ로 자리매김했다. 그는 '박소현의 러브게임'을 처음 제안받았던 때, 황금 시간대 라디오였지만 처음에 거절했다는 일화를 밝혀 모두를 놀라게 하고, 지금까지도 장수할 수 있었던 뜻밖의 비결을 공개한다고 해 호기심을 자아낸다.
박소현은 절친 송은이와의 웃지 못할 일화도 털어놓는다. 그는 송은이가 본인의 혼삿길을 막아버려 손절 위기에 처했지만, 차마 송은이에게 화를 내지 못했다는 에피소드를 공개한다고 하는데, 과연 이 두 사람 사이에 어떤 일이 있었는지 궁금증을 증폭시킨다.
또한 "46~47kg을 몇십 년째 유지하고 있다"라며 '소식좌' 면모를 보인다. 그는 "아버지도 소식을 하신다"라며 소식이 집안 내력임을 알려 웃음을 유발한다고. 한편, 이날 박소현은 최근 소식을 중단했다는 파격 선언(?)으로 현장을 깜짝 놀라게 했다고 해 궁금증을 높인다.
꾸준한 자기 관리와 진정성 있는 방송 철학으로 사랑받아온 박소현의 솔직한 입담은 오늘(29일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
