[공식]장가는 언제 가냐?…37세 지드래곤 대답, 일주일 미뤄졌다(손석희…

[스포츠조선 정빛 기자] MBC '손석희의 질문들'의 '지드래곤' 편이 프로야구 코리안 시리즈 중계로 인해 일주일 연기된다. 방송은 11월 5일 오후 9시다.
당시 손석희는 "군대 다녀와도 지금의 감각을 잃지 말아달라"고 했고, 지드래곤은 이 말이 지금까지도 자신에게 영향을 미치고 있다고 고백하기도 했다.
예고된 '질문들'에서 손석희는 그 질문을 그대로 "장가는 언제 가느냐?"로 바꿔 물었고, 1988년생으로 혼기가 꽉 찬 지드래곤이 이를 받아내는 장면이 나오면서 세간의 관심을 모으고 있는 것.
특히 두 사람은 오랜만의 만남에도 완벽한 '케미'를 보여줄 예정이다. 제작진은 '지금까지 '질문들' 가운데 가장 손에 꼽히는 유쾌한 시간이었다'고 귀띔했다.
예고를 접한 팬들은 "10년의 서사가 있는 인터뷰", "품위와 힙함이 공존하는 만남이 될 듯", "과거 인터뷰에서 10년 뒤를 얘기하더니 정말 거짓말처럼 두 사람이 다시 만났다" 는 등 기대감을 감추지 못했다.
MBC 측은 "시청자들의 관심이 높지만, 아무래도 프로야구 경기가 늦게 끝날 것에 대비해 부득이하게 방송을 일주일 늦추게 되었다"고 양해를 구했다.
'손석희의 질문들' '지드래곤' 편은 오는 11월 5일 오후 9시 MBC에서 방송된다.
