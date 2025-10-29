[공식]장가는 언제 가냐?…37세 지드래곤 대답, 일주일 미뤄졌다(손석희…

[공식]장가는 언제 가냐?…37세 지드래곤 대답, 일주일 미뤄졌다(손석희의 질문들)

기사입력 2025-10-29 09:17


지드래곤(왼쪽), 손석희. 사진=스포츠조선DB, 지드래곤 계정

[스포츠조선 정빛 기자] MBC '손석희의 질문들'의 '지드래곤' 편이 프로야구 코리안 시리즈 중계로 인해 일주일 연기된다. 방송은 11월 5일 오후 9시다.

당초 지드래곤과 손석희의 만남은 29일 전파를 탈 예정이었으나, 이날 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 프로야구 KBO 포스트시즌 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스 경기 여파로 일주일 밀렸다.

지드래곤과 손석희 두 사람은 10년 전 손석희가 진행하던 '뉴스룸'에서 만난 바 있다. 지드래곤도 가장 인상에 남는 인터뷰로 꼽아왔던 당시 인터뷰에서 손석희는 말미에 "군대는 언제 가느냐?"고 물어서 화제가 되기도 했다.

당시 손석희는 "군대 다녀와도 지금의 감각을 잃지 말아달라"고 했고, 지드래곤은 이 말이 지금까지도 자신에게 영향을 미치고 있다고 고백하기도 했다.

예고된 '질문들'에서 손석희는 그 질문을 그대로 "장가는 언제 가느냐?"로 바꿔 물었고, 1988년생으로 혼기가 꽉 찬 지드래곤이 이를 받아내는 장면이 나오면서 세간의 관심을 모으고 있는 것.

두 사람의 인터뷰는 그 동안 들을 기회가 없었던 지드래곤의 음악과 삶에 대한 깊이 있는 대화로도 이어진다. 7년의 공백과 컴백, 본의 아니게 세상의 오해를 받았던 사건들, 그리고 그 가운데 자리 잡은 미디어에 대한 비판, 시간의 흐름에 대한 소회 등 어디서도 들을 수 없었던 지드래곤의 진심들이 '질문들'에서 펼쳐진다.


사진 제공=MBC
제작진은 '지드래곤이 왜 손석희를 다시 만나려 했는가가 프로그램 내내 드러난다'고 전했다. 손석희 역시 "지드래곤이야말로 케이팝이라는 엔진을 끊임없이 혁신해 온 존재"라며 "그를 생각하면 결국 '천재성'이란 세 글자가 생각날 수밖에 없다"고 평했다.

특히 두 사람은 오랜만의 만남에도 완벽한 '케미'를 보여줄 예정이다. 제작진은 '지금까지 '질문들' 가운데 가장 손에 꼽히는 유쾌한 시간이었다'고 귀띔했다.


예고를 접한 팬들은 "10년의 서사가 있는 인터뷰", "품위와 힙함이 공존하는 만남이 될 듯", "과거 인터뷰에서 10년 뒤를 얘기하더니 정말 거짓말처럼 두 사람이 다시 만났다" 는 등 기대감을 감추지 못했다.

MBC 측은 "시청자들의 관심이 높지만, 아무래도 프로야구 경기가 늦게 끝날 것에 대비해 부득이하게 방송을 일주일 늦추게 되었다"고 양해를 구했다.

'손석희의 질문들' '지드래곤' 편은 오는 11월 5일 오후 9시 MBC에서 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

