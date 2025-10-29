시청률·화제성·글로벌까지 다 잡았다..이준호, '태풍상사' 이끄는 대세 …

|
[스포츠조선 문지연 기자] '태풍상사'와 이준호의 화제성, 동반 상승 중이다.
이를 입증하듯 이준호는 '태풍상사'로 화제성을 올킬하며 흥행 가속도를 붙였다. 화제성 조사기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면, 이준호는 10월 4주차 출연자 화제성 부문 1위에 올랐고, '태풍상사' 역시 TV-OTT 드라마 화제성 부문 1위에 랭크되며 대세다운 존재감을 증명했다.
이준호를 향한 뜨거운 관심은 시청률로도 이어지고 있다. 이준호는 2025년 tvN 토일드라마 중 첫 방송 시청률 1위로 쾌조의 출발을 알린데 이어, 방영 3주차에 지상파를 포함한 전 채널에서 동시간대 시청률 1위를 기록하며 정상의 자리에 올랐다.
'옷소매 붉은 끝동'과 '킹더랜드'에 이어 '태풍상사'로 연타석 흥행을 기록하며 파죽지세 행보를 보여주고 있는 이준호. 매 작품 명품 연기를 선보이며 안방극장에 존재감을 남기고 있는 그가 연일 이어지는 상승세에 힘입어 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.
한편, 이준호가 출연하는 tvN '태풍상사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.
