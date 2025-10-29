시청률·화제성·글로벌까지 다 잡았다..이준호, '태풍상사' 이끄는 대세 존재감

기사입력 2025-10-29 09:27


시청률·화제성·글로벌까지 다 잡았다..이준호, '태풍상사' 이끄는 대세 …
사진제공=O3 Collective

시청률·화제성·글로벌까지 다 잡았다..이준호, '태풍상사' 이끄는 대세 …
사진제공=O3 Collective

시청률·화제성·글로벌까지 다 잡았다..이준호, '태풍상사' 이끄는 대세 …
사진제공=O3 Collective

[스포츠조선 문지연 기자] '태풍상사'와 이준호의 화제성, 동반 상승 중이다.

이준호는 tvN 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정 김동휘 연출)에서 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍 역으로 열연을 펼치며 시청자들의 관심을 한몸에 받고 있다.

극 중 이준호는 아버지가 26년간 일군 회사를 지키기 위해 고군분투하는 강태풍으로 완벽 변신해 매 회차 열띤 반응을 모으고 있다. 그는 강단 있는 결단력과 넘치는 패기로 계속되는 역경을 헤쳐 나가며 성장 서사를 견인하고 있는가 하면, 풍부한 감정선으로 극의 깊이를 더하며 섬세한 연기력을 빛내고 있다.

이를 입증하듯 이준호는 '태풍상사'로 화제성을 올킬하며 흥행 가속도를 붙였다. 화제성 조사기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면, 이준호는 10월 4주차 출연자 화제성 부문 1위에 올랐고, '태풍상사' 역시 TV-OTT 드라마 화제성 부문 1위에 랭크되며 대세다운 존재감을 증명했다.

이준호를 향한 뜨거운 관심은 시청률로도 이어지고 있다. 이준호는 2025년 tvN 토일드라마 중 첫 방송 시청률 1위로 쾌조의 출발을 알린데 이어, 방영 3주차에 지상파를 포함한 전 채널에서 동시간대 시청률 1위를 기록하며 정상의 자리에 올랐다.

이뿐만 아니라 이준호의 인기 태풍은 국내를 넘어 글로벌까지 휩쓸고 있다. 공개 직후 한국 넷플릭스에서 1위를 차지한 것은 물론, 방영 2주차 만에 넷플릭스 글로벌 TOP10 TV(비영어권) 부문에서도 최상위권에 안착하는 등 식지 않는 기세로 흥행 질주를 이어가고 있다. 이에 이준호는 팬들의 성원에 보답하기 위해 오는 12월부터 '태풍상사' 드라마 팬미팅으로 도쿄와 타이베이, 마카오, 방콕까지 총 4개 도시를 찾을 예정이다.

'옷소매 붉은 끝동'과 '킹더랜드'에 이어 '태풍상사'로 연타석 흥행을 기록하며 파죽지세 행보를 보여주고 있는 이준호. 매 작품 명품 연기를 선보이며 안방극장에 존재감을 남기고 있는 그가 연일 이어지는 상승세에 힘입어 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.

한편, 이준호가 출연하는 tvN '태풍상사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

5.

박보미, 15개월에 떠난 子 3일장 고집 "아름다웠던 장례식, 씩씩하게 보내줬다" ('우아기2')

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

5.

박보미, 15개월에 떠난 子 3일장 고집 "아름다웠던 장례식, 씩씩하게 보내줬다" ('우아기2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

5.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.