'송혜교와 호흡' 김설현, 겹경사 터졌다…더프레젠트컴퍼니와 전속계약 [공…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김설현이 더프레젠트컴퍼니와 전속 계약을 맺었다.
매 작품마다 자신만의 색으로 인물을 완성해온 김설현은 솔직하고 건강한 라이프스타일로 대중에게 긍정적인 에너지를 전해왔다. SNS를 통해서도 진정성 있는 일상을 공유하며 폭넓은 사랑을 받고 있는 김설현은, 이번 더프레젠트컴퍼니와의 만남을 통해 배우로서 또 한 번의 도약을 예고하고 있다.
더프레젠트컴퍼니는 김설현에 대해 "주위를 밝히는 에너지와 감정의 깊이를 동시에 지닌 배우로, 그 진정성과 에너지는 시대의 감각을 대표하며 새로운 변화를 이끌 수 있는 힘이 있다"고 전했다. 이어 "배우가 지닌 감정의 결과 태도, 그리고 시선은 회사가 추구하는 '현재성(The Present)'의 가치와 맞닿아 있으며, 앞으로 작품 활동을 기반으로 다양한 영역에서 함께 시너지를 만들어갈 예정"이라고 덧붙였다.
현재 배우 김설현은 송혜교, 공유, 차승원, 이하늬 등과 함께 노희경 작가와 이윤정 감독이 의기투합한 넷플릭스 오리지널 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제) 촬영에 한창이며, 차기작을 통해 또 한 번의 깊은 변신을 예고하고 있다.
