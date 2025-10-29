[SC현장] "알고리즘 도배할것"…위아이, 김요한 오고 김준서 빠진 '홈…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 위아이가 컴백했다.
김동한은 "루아이에 대한 앨범이다. 그동안 전하고 싶었던 고마움과 진심, 앞으로를 약속하는 예쁜 마음을 담았다"고, 장대현은 "이지리스닝하기 너무 좋은 앨범이다. 다양성이 있어 트랙 순서대로 듣기 좋은 앨범"이라고 소개했다.
강석화는 "(김)준서가 이번 노래와 안무를 보고 너무 멋있다고 응원해줬다. 서로 응원하고 있다"고 귀띔했다.
장대현은 "살면서 지치고 힘들 때 기댈 수 있는 누군가를 '집'이란 존재에 비유해 만든 곡이다. 위아이에게 루아이가 많이 스며들어있다. 그동안 루아이와 소통하며 나눴던 이야기를 바탕으로 곡을 만들었다"고 설명했다.
김동한은 "(장)대현이 형이 쓴 노래의 가이드를 (강)석화가 해와서 대현이 형의 곡이 뭔지 바로 아는 편인데 이번에는 다른 분께 가이드를 맡겨서 형이 쓴 곡인줄 몰랐다. 그럼에도 만장일치로 타이틀곡으로 선택됐다"고, 김요한은 "멤버들끼리 이곡으로 하자고 했는데 대현이 형 곡이라 놀랐다. 드라마틱한 감정선이 킥이다. 안무와 가사가 드라마틱한 서사를 담고 있는 만큼, 그런 부분을 포인트로 들어주시면 좋겠다"고 전했다.
이밖에 이번 앨범에는 도전정신을 담은 '도미노', 팝댄스곡 '원 인 어 밀리언', 강하게 끌리는 사랑의 감정을 노래한 '그래비티', 팬송 '에버글로우' 등 총 5곡이 수록됐다.
장대현은 "5주년까지 올 수 있게 만들어준 루아이를 위해 선물같은 앨범으로 돌아왔다. 오래오래 볼 수 있으면 좋겠다"고, 유용하는 "시간이 빠르지만 행복하게 지나갔다"고, 김요한은 "5주년 동안, 또 앞으로도 우리와 같이 꽃길만 걸어나가며 따뜻한 원더랜드처럼 지냈으면 좋겠다"고, 김동한은 "5주년이 믿기지 않는다. 앞으로 더 많은 추억을 쌓을 수 있을 거라 생각한다"고, 강석화는 "루아이 덕분에 나아갈 수 있었고 새 앨범으로 돌아올 수 있었다. 감사하다"고 팬들을 향한 진심을 전했다.
김요한은 "'홈'이 굉장히 자신있다. 노래가 좋다는 바능이 있으면 좋겠다"고, 김동한은 "많은 사람들의 알고리즘에 '홈'이 도배됐으면 좋겠다"고 밝혔다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진=연합뉴스, 위엔터테인먼트 제공