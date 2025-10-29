'위암 투병' 80세 이정섭, 합병증 앓고 야윈 근황 "죽지 않기 위해 …

29일 MBN '특종세상' 측은 '배우 이정섭, 죽지 않기 위해 기도한 사연'이라는 선공개 영상을 게재했다.
이정섭은 배우로 활발히 활동했던 때를 떠올리며 "여성화된 남성역의 동성연애자 연기를 했는데 기가 막히니까 차인표, 신애라 부부가 탄생한 '사랑을 그대 품 안에'에 출연하게 됐다. 여성 의류 부티크 점주 역을 맡아 연기를 했는데 내가 진짜 여자인 줄 알더라"라고 말했다.
이어 "(집안에서) 선을 어찌나 보라고 하는지 지겨워 죽겠더라. 내가 종손만 아니었으면 독신이었을 것"이라며 집안 강요로 원치 않는 결혼을 했다고 밝히기도 했다.
이정섭은 "내 인생에서 첫 번째로 닥친 충격이었다. 죽거나 출가하려고 했다"라며 어두웠던 지난 시간도 언급, 이어질 이야기에 궁금증을 더했다.
한편 이정섭은 이날 더욱 야윈 모습으로 등장해 누리꾼의 걱정을 샀다. 이정섭은 과거 위암 수술을 받은 바. 그는 "2015년 건강 프로그램에서 내시경을 했다. 근데 대표 PD가 '내시경을 해보니 위암 말기'라고 하더라"라고 밝혔다. 정밀 검진을 해보니 말기가 아닌 1기 초였고, 위를 4분의 3을 절제하는 수술을 받았다. 위암은 완치됐지만, 이후 덤핑증후군을 앓았다고 밝혀 다시금 안타까움을 샀다. 덤핑증후군은 위 절제술 이후 발생할 수 있는 합병증으로, 음식물이 소화과정을 다 거치지 못하고 소장으로 이동하면서 발생하는 오심, 구토, 현기증, 발한 등의 증상을 일컫는다.