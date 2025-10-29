박수홍도 놀랄 ♥김다예 '확 달라진 얼굴'...33kg 빼더니 더 예뻐진…

김수현 기자
기사입력 2025-10-29 20:23
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대화 안 해"
'암투병' 초아, "자궁 경부 없는데 쌍둥이 임신"…1% 기적 뒤 '현실 고민'
이정섭, 위암 진단→4분의3 절제 수술…덤핑증후군까지 털어놨다
'돌싱 사업가♥' 최여진, 신혼여행 대신 카라반 구매 "우리는 삶이 여행"
박나래, 우울감 극복 위해 샤넬백 샀다 "마흔 되고 기분 이상해 질렀다"
[단독인터뷰]군 복무 마친 석현준, 이제야 말할 수 있다…"지난 2년은 반성의 시간, 신인의 마음으로 K리그 도전"
LG에 벽 느꼈나? 전혀! → 손아섭이 체감한 LG "정규시즌과 다를 것 없어" [KS3]
"울산 정승현에게 물병 투척" 몰상식 중국팬 딱 걸렸다…AFC, 中 청두에 벌금 420만원 '철퇴'
유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]
"오늘은 누가 나오지?" 세터만 6명, 흥국생명의 깊어지는 고민…'절차탁마' 다짐한 사령탑 [장충브리핑]