박수홍도 놀랄 ♥김다예 '확 달라진 얼굴'...33kg 빼더니 더 예뻐진 근황

기사입력 2025-10-29 20:23


[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍과 아내 김다예가 딸을 데리고 세 가족 피크닉에 나섰다.

29일 김다예는 "신세계 남산"이라며 가을 햇볕 아래 행복한 시간을 자랑했다.

김다예는 이전과는 확 달라진 몸매와 얼굴을 뽐내며 짧은 치마에 운동화로 대학생 같은 미모를 보여주기도 했다.


시험관 임신 여파로 출산 당시 90kg까지 살이 쪘던 김다예는 무려 33kg 감량에 성공, 50kg대에 진입하며 출산 전 늘씬한 몸매로 돌아왔다.

한편, 김다예는 개그맨 박수홍과 결혼, 슬하 딸 재이 양을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

