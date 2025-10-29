[종합] 서동주 "故서세원, 어릴땐 자상한 父…'서세원쇼' 폐지되고 변했…

[종합] 서동주 "故서세원, 어릴땐 자상한 父…'서세원쇼' 폐지되고 변했다→母에게 분풀이 시작"(A급장영란)

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 서동주가 어린 시절 외모로 받은 상처부터 아버지 고 서세원을 향한 복합적인 심경까지 솔직하게 털어놨다.

29일 공개된 방송인 장영란의 유튜브 채널 'A급 장영란'의 "아버지 서세원 향한 서동주의 진심 최초고백(장영란 울컥, 캄보디아에서..)"라는 제목의 영상에 서동주가 등장했다.

영상에서 서동주는 어머니 서정희의 근황을 전하며 "엄마가 유방암 수술을 받으셨는데 지금은 다 나으셨다. 1년 반 정도 지나면 완치 판정이 나온다. 지금은 전혀 아무 문제 없고 건강하다"고 밝혔다.

장영란이 "스타 2세라는 꼬리표는 어땠냐"고 묻자, 서동주는 잠시 머뭇거리며 어린 시절의 상처를 꺼냈다.


그는 "어렸을 때는 힘들었다. 엄마가 너무 예뻤고, 저는 너무 못생겨서 외모 비교를 많이 당했다. 사람들이 '엄마는 예쁜데 너는 어떡하니'라고 말하던 게 아직도 생각난다. 그 말이 너무 슬퍼서 그냥 울었다"고 말했다.

아버지 서세원과의 관계에 대해서도 "어릴 땐 아버지가 자상했고, 좋은 추억도 많았다"며 "물론 불같은 성격은 있으셨지만 그전까진 화목한 가족이었다. 그런데 월드컵 시기 이후 '서세원쇼'가 폐지되면서 많이 변하셨다. 사회적 명성도 꺾이고, 본인이 너무 힘들었는데 그런 걸 풀어나가는 방법을 몰라서 결국 엄마에게 분풀이를 하셨다"며 "그 전까지는 진짜 좋은 아빠였다. 이후의 일들에 대해선 원망보다 안타깝고 슬픈 마음이 크다"고 털어놨다.

서동주는 아버지와의 마지막 기억을 회상하며 "거의 10년 정도 대화를 하지 못했는데, 마지막으로 본 모습이 돌아가신 모습이었다"고 말했다.

"캄보디아 사원에서 장례식이 열렸는데 너무 열악했다. 그 모습을 보면서 '이럴 거면 왜 그렇게 가족에게 모질게 하셨을까'묻고 싶었지만 이제는 물을 수 없으니까 그냥 울었다"고 말한 서동주는 당시 상황에 대해 "엄마가 항암치료 중이던 시기라 정말 힘들었다. 미국에 있던 집도 처분하고 생활도 어려워졌다"고 덧붙였다.


서동주는 "그때는 '이건 내가 감당 못 하겠다'고 생각했다. 그래서 그림을 많이 그리고 일기를 쓰며 버텼다"며 "그 시절 포기했으면 지금의 남편도 못 만났을 거다. 엄마가 낫는 것도 못 봤을 거고, 큰일날 뻔했다는 생각이 많이 든다"고 말했다.

한편 서동주는 지난 2010년 6세 연상의 재미교포와 결혼했지만 2014년 이혼 후, 지난 6월 4세 연하 남성과 재혼했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

