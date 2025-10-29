추신수♥하원미, 美5500평 대저택 현실…WiFi 안터져·로청X→"하나 고치면 하나 고장나, 미쳐버릴 것 같아"(하원미)

기사입력 2025-10-30 06:29


[스포츠조선 고재완 기자] 전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 미국 텍사스에 위치한 5500평 규모의 대저택 생활기를 솔직하게 공개했다.

29일 유튜브 채널 '하원미'에는 '[미국 편] 추신수 몰래 미국 시리즈 시작합니다'라는 제목의 영상이 업로드?磯?

영상에서 하원미는 "여름방학이 끝나 아이들을 학교로 보냈다. 나는 다시 한국으로 돌아가야 해서 지금 두 집 살림을 하고 있다"며 "집을 예쁘게만 보셨을 텐데, 이번엔 현실을 보여드리겠다. 정말 리얼하게 보여드리려고 일부러 청소를 안 했다"고 말하며 카메라로 5500평 규모의 텍사스 자택 내부를 공개했다.

먼저 차고를 공개한 하원미는 고급 외제차, 골프 카트, 전동 킥보드 5대 등을 소개했다. 그는 "이곳 청소는 남편(추신수)이 한다. 누워서 잘 수 있을 정도로 깔끔하게 한다"며 웃었다.

하지만 이어진 관리 고충은 심각했다. 그는 "전등이 고장 나면 몇 개 더 나갈 때까지 기다린다. 사람을 불러야 하는데 약속을 잡으면 일주일 후에 온다. 9시부터 12시 사이에 오겠다고 하면, 나는 그 시간 동안 아무것도 못 해서 결국 내가 한다"며 "사다리 타고 올라가서 직접 전등을 갈아 끼운다. 높은 천장 조명은 직접 손댈 수 없어 눈이 침침해질 때까지 기다린다. "돈이 너무 아깝다"고 솔직하게 털어놨다.


집 안 청소는 직접 손으로 한다고. 하원미는 "로봇청소기를 안 쓴다. 바닥을 되게 좋은 걸로 해서 로봇청소기 돌리면 기스 날까봐 그냥 내가 직접 한다"고 설명했다.

넓은 집 탓에 생기는 문제도 많았다. 하원미는 "와이파이가 안방에선 안 터진다. 확장기를 써봤는데 고장 나서 이제는 안 쓴다"며 "수영장 타일이 깨지고 정원 관리도 어려워 하나 고치면 또 하나 고장 나서 미쳐버릴 것 같다"고 토로했다. 다만 잔디 깎기만큼은 사람을 고용해 맡기고 있다고.

하원미는 "집이 예쁘고 커 보이지만, 관리하고 사는 건 정말 다른 문제"라며 "보여지는 모습 뒤의 현실을 솔직하게 보여주고 싶었다"고 전했다.


그는 실제로 집안일 대부분을 직접 처리하며, "사람들이 고쳐주러 오길 기다리기보다 내가 움직이는 게 더 편하다"고 웃었다.

한편 추신수 하원미 부부는 2004년 결혼해 2남 1녀를 두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

