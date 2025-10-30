'컴백 D-DAY' 루시, 오늘(30일) 미니 7집 '선' 발매…MV도 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 루시(LUCY)가 2025년 하반기 가요계 또 하나의 굵직한 '선'을 긋는다.
특히 멤버 조원상이 작사, 작곡, 프로듀싱 전반에 참여해 루시의 음악적 색깔을 한층 견고히 했으며, 전작에 이어 이번 앨범 역시 더블 타이틀곡으로 강한 자신감을 드러냈다.
첫 번째 타이틀곡 '사랑은 어쩌고'는 같은 선 위에서 서로 다른 시선으로 서 있는 이들의 이야기를 그린 곡이다. 부드러운 밴드 사운드와 서정적인 화성, 최상엽의 청량한 음색이 어우러지며 루시 특유의 감성을 돋보이게 한다. 어쿠스틱 기타와 스트링, 앰비언스 효과가 몰입감과 벅찬 감정을 극대화하고, 사랑을 깨닫는 화자의 설렘을 섬세하게 표현했다.
|
또 다른 타이틀곡 '다급해져 (Feat. 원슈타인)'는 재즈와 R&B가 믹스된 도회적인 사운드 위에 사랑의 복잡 미묘한 감정을 그려낸다. 재즈 피아노와 집시 바이올린, 리드미컬한 악기 구성, 풍성한 스트링이 어우러져 루시가 새롭게 시도하는 재즈락의 매력을 한껏 끌어올렸다. 이밖에도 가족, 친구, 동료 등 가까운 이들에게 전하는 서툰 사랑의 메시지 'EIO', 그리고 신예찬의 자작곡 '사랑한 영원'까지 총 4곡이 수록되어 루시만의 따뜻한 음악 세계를 완성했다.
루시는 앨범 발매에 앞서 30일 오후 4시 '음감회'를 열고 신보 '선'을 팬들에게 직접 소개할 예정이다. 이어 11월 7일부터 9일까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 여덟 번째 단독 콘서트 '2025 LUCY 8TH CONCERT <LUCID LINE>'을 개최, '명료하게 빛나는 선'을 테마로 팬들과 음악으로 연결되는 특별한 순간을 선사한다. 세 차례 공연 모두 예매 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 루시의 막강한 티켓 파워를 입증했다.
루시의 미니 7집 '선'은 오늘(30일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 전격 발매된다.
