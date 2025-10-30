김민재, 8살에 집 나간 모친 찾아나섰다 "못 본 지 40년" 눈물 ('각집부부')

[스포츠조선 정유나 기자] '각집부부' 배우 김민재가 40년 만에 어머니를 찾는 진심의 여정을 공개한다.

tvN STORY '각집부부' 지난 방송에서 결혼 10년 차, 각집도 10년 차인 '일 부자 부부'로 시청자들의 뜨거운 반응을 얻은 NEW 각집부부 김민재♥최유라. 오늘(30일) 방송되는 9회에서는 열정적이고 성실하게 가족과 일에 최선을 다해온 김민재의 또 다른 인생 이야기가 펼쳐진다. 언제나 밝고 활기차 보였던 그의 이면에, 오랫동안 마음속 깊이 묻어둔 아픔이 있었다는 가슴 뭉클한 사연이 밝혀지는 것.

김민재는 8살 때 생이별한 어머니를 찾아 고향으로 향한다. 사전 공개된 예고 영상에서 김민재는 "어머니를 못 본지 40년이 넘었어요"라는 담담한 고백에 이어, 오랜 세월 꾹 눌러왔던 그리움을 꺼내 놓는다. 그렇게 "우리 엄마 본 적 있으세요?"라며 마을 곳곳을 탐문하기 시작하던 그는 "본 것 같다"는 마을 주민의 증언과 함께 드디어 "엄마가 계신 곳"으로 향한다. 그의 눈빛에는 설렘과 두려움, 그리고 긴 세월이 만든 그리움이 고스란히 담겨 있다.


스튜디오에서 영상을 지켜보던 MC 문소리는 "엄마가 널 어떻게 잊어"라며 눈시울을 붉히고, 아내 최유라 또한 남편의 오랜 아픔에 함께 눈물을 훔친다. 과연 김민재가 40년 만에 엄마를 만날 수 있을지 궁금해지는 가운데, 제작진은 "김민재가 어린 시절부터 가슴에 묻어둔 가족 이야기를 처음으로 털어놓은 회차"라며, "유쾌한 일상 뒤 숨겨져 있던 김민재의 진심 어린 사연이 공개되며, 가족의 의미를 다시 한번 되새기고 울림을 전할 전망이다. 본방송을 통해 확인해달라"라고 전했다.

따로라서 더 애틋한 뉴노멀 부부 라이프 관찰 예능 '각집부부' 9회는 오늘(30일) 목요일 저녁 8시 tvN STORY에서 방송된다.

