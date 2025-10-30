전 세계 입소문 난 '세계의 주인', 토론토→핑야오 이어 홍콩아시안영화제…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 홍콩 개봉을 앞둔 가운데, 윤가은 감독이 관객과의 만남을 위해 제22회 홍콩아시안영화제 프리미어 상영 참석을 확정 지었다.
윤가은 감독에 각별한 애정을 보인 홍콩아시안영화제는 '세계의 주인'을 초청하며 "사람과 사람 사이의 진정한 유대를 섬세하게 탐구하는 동시에, 청소년기 내면의 복잡하고 미묘한 세계를 탁월하게 그려낸 수작"이라는 코멘트를 남겼다.
윤가은 감독은 오는 11월 2일 예정된 홍콩 프리미어 상영에 참석하여 현지 관객과의 만남을 가질 예정이며, 영화제 상영 이후 '세계의 주인'은 '若問世界誰無傷 (이 세계에 상처 없는 자 있을까)'라는 제목으로 홍콩에 정식 개봉될 예정이다.
'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다.
