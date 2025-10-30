'이강달' 김세정 "강태오, 눈빛이 좋은 배우…개그와 타이밍이 잘 맞아"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김세정이 강태오와의 호흡을 자랑했다.
김세정은 30일 서울 마포 상암 MBC 신사옥에서 열린 MBC 새 드라마 '이강에는 달이 흐른다' 제작발표회에서 "강태오는 눈빛이 좋은 배우"라며 "개그와 타이밍이 잘 맞다"라고 했다.
강태오, 김세정, 이신영, 홍수주, 진구라는 세대 초월 라인업을 구축하며 기대감을 끌어올리고 있다.
강태오는 대리청정 중인 왕세자 이강 역으로 나선다. 겉으로는 방탕하고 제멋대로인 듯 보이는 이강의 내면에는 궐 내 세력다툼으로 인해 사랑하는 사람을 잃은 상처가 숨겨져 있다. 왕실의 후계자라는 직위에서 오는 무게를 묵묵히 견디며 언젠가 복수할 기회를 꿈꾸는 왕세자 이강의 매력을 표현할 강태오의 변신에 시선이 쏠린다.
타고난 부보상 박달이 역은 김세정이 맡는다. 과거의 기억 일부를 잃은 박달이는 남다른 적응력으로 부보상의 삶에 녹아든 채 완판 행렬을 이어가고 있는 인물이다.
첫 사극에 도전하게 된 김세정은 "걱정이 많았다. 막상 해보니 박달이라는 연기를 많이 연구해야되더라. 사투리도 연구하고, 이강 캐릭터도 연구해야 되더라. 이 연구할 게 많아서, 긴장감은 그래도 덜했다. 대신 사극에 임하는 멋진 한복의 태를 살리려고는 했다"라고 밝혔다.
특히 구중궁궐 안 위엄 있는 왕세자 이강과 조선 팔도를 떠돌아다니는 자유분방한 부보상 박달이의 극과 극 로맨스를 써 내려갈 강태오와 김세정의 호흡도 주목된다. 이들은 서로 다른 세계에 속한 두 인물이 만나 티격태격하며 서로에게 스며드는 과정을 몰입감 있게 풀어낼 예정이다.
이강과 박달이가 영혼이 바뀐다는 점에서 서로 상대의 연기를 세심히 관찰했을 것으로 보인다. 강태오는 "현장에서 리허설할 때 많이 얘기하고, 조언도 많이 구했다. 세정 씨의 특유의 습관이나 표정이 무의식적으로 나오는 것을 힐끔힐끔 캐치했다. 김세정은 에너지바 같은 모습이 있는데, 달이에게도 고스란히 있다. 영혼이 바뀌었을 때도 잘 가져갈려고 했다"며 고개를 끄덕였다.
김세정은 "각자 캐릭터를 표현하는 방향은 같다고 생각했다. 외관적인 것은 서로 얘기하면서 도움 많이 받았다. 1인 2역으로 유명한 드라마가 있지 않느냐. 하지원 선배님께 여쭤봤다. 상대 배우와 많은 호흡을 나누는 게 중요하다고 하시더라"며 영혼이 뒤바뀌는 로맨스 코미디극으로 유명한 '시크릿 가든'의 하지원에게 조언을 구했다는 이야기를 들려줬다.
호흡에 대해서는 강태오가 먼저 "평소에도 상대와의 호흡, 케미, 사이 좋음 등 그런 기운이 극에 고스란히 잘 담겨지고 영향을 끼친다고 생각한다. 이번에도 좋았다. 그래서 방송을 보는 시청자 입장에서 기대가 된다"라며 만족감을 표했다.
그러자 김세정도 "저도 같은 마음이다. 로코를 찍다 보면, 삼박자가 중요하다고 생각한다. 첫 째는 현장 분위기다. 항상 깔깔거릴 정도로 웃었다. 특히 태오 오빠와 개그나 인사가 재밌었다. 두 번째가 로코니, 코미디를 어떻게 살리느냐다. 코미디는 타이밍이 잘 맞아야 한다. 제가 웃겨볼까?하면, 알아서 잘 맞춰주더라. 세 번째는 눈빛이 정말 중요하다고 생각한다. 많은 배우 중에서도 눈빛이 정말 좋은 배우라 생각한다. 오빠의 눈빛을 보고 나면, 로맨스가 잘 만들어지더라"고 케미를 자랑했다.
MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'는 오는 10월 31일 오후 9시 50분 첫 방송된다.