‘잘 빠지는 연애’ MC 김종국·이수지·유이 “환상의 케미, 연애·다이어…

[스포츠조선 조민정 기자] TV CHOSUN의 새 연애 예능 '잘 빠지는 연애'가 11월 5일 첫 방송을 앞두고 3MC 김종국 이수지 유이의 환상적인 호흡을 예고했다.
'잘 빠지는 연애'는 긁지 않은 복권 같은 미래의 연인을 만나 사랑과 다이어트를 동시에 경험하는 하이엔드 러브 다이어트 프로젝트다. 단순히 설렘과 긴장만이 아닌, 자존감 회복과 성장의 메시지까지 담겠다는 포부를 밝히며 기존 연애 예능과의 차별화를 예고한다.
김종국은 "이수지는 참가자와 공통점을 찾아 공감대를 넓히고 분위기를 유쾌하게 만들었다. 유이는 참가자들의 연애 감정에 몰입하며 솔직하게 자신의 생각을 드러내 색다른 재미를 줬다"며 세 MC의 호흡을 극찬했다. 이수지도 "김종국 유이와 함께 하니 녹화가 항상 즐거웠다. 종국은 음식에 비유해 대화를 풀어나가고, 유이는 진심으로 참가자들의 마음을 어루만져줬다"고 말했다.
유이 역시 "운동에 진심인 김종국 선배님, 유쾌한 수지 언니와 함께해 촬영 내내 즐거웠다. 서로 다른 시선과 공감으로 다이어트와 연애 이야기에 진지하게 임했다"며, "우리 3MC 호흡은 시즌2도 기대할 만큼 좋았다"고 자신감을 드러냈다.
제작진은 "김종국 이수지 유이 세 MC는 참가자들의 다이어트와 러브 스토리에 완전히 몰입해 때로는 눈물을 흘리고, 때로는 응원과 감동을 전했다. 세 사람의 완벽한 밸런스가 시청자들의 몰입도를 한층 높일 것"이라고 기대를 당부했다.
