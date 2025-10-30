‘잘 빠지는 연애’ MC 김종국·이수지·유이 “환상의 케미, 연애·다이어트 모두 잡는다”

기사입력 2025-10-30 12:52


‘잘 빠지는 연애’ MC 김종국·이수지·유이 “환상의 케미, 연애·다이어…

[스포츠조선 조민정 기자] TV CHOSUN의 새 연애 예능 '잘 빠지는 연애'가 11월 5일 첫 방송을 앞두고 3MC 김종국 이수지 유이의 환상적인 호흡을 예고했다.

'잘 빠지는 연애'는 긁지 않은 복권 같은 미래의 연인을 만나 사랑과 다이어트를 동시에 경험하는 하이엔드 러브 다이어트 프로젝트다. 단순히 설렘과 긴장만이 아닌, 자존감 회복과 성장의 메시지까지 담겠다는 포부를 밝히며 기존 연애 예능과의 차별화를 예고한다.

이번 시즌에는 근육남 김종국, 공감요정 이수지, 다이어트 메이트 유이가 MC로 나선다. 세 사람은 서로의 경험과 시각을 살려 참가자들의 사랑과 감정에 깊이 공감하는 모습을 보여줄 예정이다.

김종국은 "이수지는 참가자와 공통점을 찾아 공감대를 넓히고 분위기를 유쾌하게 만들었다. 유이는 참가자들의 연애 감정에 몰입하며 솔직하게 자신의 생각을 드러내 색다른 재미를 줬다"며 세 MC의 호흡을 극찬했다. 이수지도 "김종국 유이와 함께 하니 녹화가 항상 즐거웠다. 종국은 음식에 비유해 대화를 풀어나가고, 유이는 진심으로 참가자들의 마음을 어루만져줬다"고 말했다.

유이 역시 "운동에 진심인 김종국 선배님, 유쾌한 수지 언니와 함께해 촬영 내내 즐거웠다. 서로 다른 시선과 공감으로 다이어트와 연애 이야기에 진지하게 임했다"며, "우리 3MC 호흡은 시즌2도 기대할 만큼 좋았다"고 자신감을 드러냈다.

제작진은 "김종국 이수지 유이 세 MC는 참가자들의 다이어트와 러브 스토리에 완전히 몰입해 때로는 눈물을 흘리고, 때로는 응원과 감동을 전했다. 세 사람의 완벽한 밸런스가 시청자들의 몰입도를 한층 높일 것"이라고 기대를 당부했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

AOA 출신 초아, 얼굴 달라졌다고? 성형 의혹에 간접 입장[SC이슈]

2.

"어도어 못 돌아가"…뉴진스, 전속계약 소송 패소에 '즉각 항소'[SC이슈]

3.

故 김주혁, 45세 사망..그리운 ‘구탱이 형’ 8주기

4.

[청룡영화상] "11년만 레전드 홍초짤 재연"…'세 번째 남우주연상' 황정민, 역시 '핸프 경력직'은 다르네

5.

[속보] 法 "민희진, 뉴진스 보호 아닌 독립 위해 여론전"

연예 많이본뉴스
1.

AOA 출신 초아, 얼굴 달라졌다고? 성형 의혹에 간접 입장[SC이슈]

2.

"어도어 못 돌아가"…뉴진스, 전속계약 소송 패소에 '즉각 항소'[SC이슈]

3.

故 김주혁, 45세 사망..그리운 ‘구탱이 형’ 8주기

4.

[청룡영화상] "11년만 레전드 홍초짤 재연"…'세 번째 남우주연상' 황정민, 역시 '핸프 경력직'은 다르네

5.

[속보] 法 "민희진, 뉴진스 보호 아닌 독립 위해 여론전"

스포츠 많이본뉴스
1.

패전의 충격이 키운 의욕, "6-7차전 구원등판 하겠다" 자청, 오타니 이젠 불펜 커리어까지 추가?

2.

손흥민 연봉 미쳤다! 무려 뮐러의 8배→'MLS 연봉 전체 2위'…대항마는 메시 뿐

3.

'롯데·두산과 연쇄 트레이드' KIA, KT에서도 영입한다…8위 충격, 대대적 개편한다

4.

오타니 혼쭐냈다! WS 루키 투수 최다 12K에 7이닝 1실점 '인생투'...이새비지 승리투수 TOR 6-1 LAD

5.

문동주 활약에 '서운함' 느낀 내 자신이 싫었다 → 김서현의 뜨거운 눈물.. 고작 스물 한 살이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.