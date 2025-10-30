이서진, 결국 ‘수발 태도’ 논란 터졌다…지창욱X도경수 분노 “열 받았다” (비서진)

최종수정 2025-10-30 14:12

[스포츠조선 이유나 기자]오는 금요일 방송되는 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서 이서진, 김광규가 배우 지창욱과 도경수의 매니저로 나선다.

두 사람은 오는 11월 5일 디즈니+에서 공개되는 오리지널 시리즈 '조각도시'에서 함께 열연을 펼칠 예정으로, 예고편 속 대립 구도를 통해 선보인 두 사람의 강렬한 연기가 시청자들의 기대감을 높이고 있다.

장기용X안은진 편에 이어 두 번째로 두 명의 스타를 동시 케어, 여기에 사상 최초로 남자 배우들만 맡게 된 이서진, 김광규는 작품 공식 홍보 일정을 함께 소화하며 밀착 케어에 나섰다.

앞서 공개된 예고 영상에서는 지창욱과 도경수의 의견을 모조리 묵살하는 이서진에 "열받긴 열받았죠" 하며 분노를 표출하면서도 정작 얼굴은 쳐다보지 못하는 도경수와, "제가 하고 싶은 대로 한 게 있었나요?"라며 공허한 눈빛을 보인 지창욱의 모습이 포착됐다. 이에 시청자들은 SNS를 통해 "잘생긴 얼굴만 봐도 재밌는데 쿵짝 맞는 거 너무 웃김", "웃긴 조합에 웃긴 조합 추가요"라며 네 사람의 믿고 보는 케미에 기대감을 표했다.


특히, 이서진과 도경수는 제작사 '에그이즈커밍'의 프로그램에 다수의 출연 경력이 있지만, 작품이나 예능에서 만난 적은 없어 이번 방송을 통해 최초로 공개될 두 사람의 케미에도 관심이 쏠린다.

과연 비서진은 거듭된 항의 속 홍보 일정을 무사히 완수할 수 있을지. 지창욱, 도경수가 소심하게 고발한 이서진, 김광규의 수발 태도 논란은 오는 31일 금요일 밤 11시 10분 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.

