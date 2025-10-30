[인터뷰①] '퍼스트 라이드' 한선화 "차은우가 추천한 머리로 촬영, 남…

[인터뷰①] '퍼스트 라이드' 한선화 "차은우가 추천한 머리로 촬영, 남자다운 태도에 놀라"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한선화가 영화 '퍼스트 라이드'에서 만난 차은우에 대한 극찬을 아끼지 않았다.

한선화는 30일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "은우 씨가 실제로 만나면 굉장히 의젓하다"며 "촬영장에서 자주 만나지 못해 아쉬웠다"라고 했다.

29일 개봉한 '퍼스트 라이드'는 뭉치면 더 웃긴 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나며 벌어지는 코미디 영화로, '30일'의 남대중 감독이 메가폰을 잡았다. 한선화는 태정(강하늘) 한 명만을 바라본 채 서울대를 꿈꿔온 직진의 불도저이자 '사랑스러운 놈' 옥심으로 변신했다.

한선화는 영화 '퍼스트 라이드'를 통해 차은우와 첫 작품을 함께 했다. 그는 "은우 씨와 상견례 때랑 전체 리딩 때 보고, 촬영장에 들어갔을 때 한 번 봤는데 자주 못 만나서 친해지지 못했다"며 "생각보다 되게 남자답고, 에티튜드가 의젓하더라. 함께 작품을 한 것만으로도 감사했는데, 신이 안 겹쳐서 아쉬웠다. 촬영장에서 더 많은 호흡을 맞췄다면 어땠을까 하는 생각이 들었다"고 말했다.

차은우는 올해 7월 육군 군악대로 입대해 현재 현역 복무 중이다. 차은우가 영화 개봉 이후 배우들에게 따로 연락을 했는지 묻자, 한선화는 "영화가 개봉하고 나서 따로 은우 씨한테 연락을 받은 건 없었다. 은우 씨가 있는 단체카톡방이 부럽다"라며 너스레를 떨었다. 그러면서 "상견례 때 옥심이 헤어 콘셉트에 대해서 상의했는데, 은우 씨가 '누나 이게 더 잘 어울릴 것 같다'고 말해줘서 너무 고맙더라. 저와 감독님과 은우 씨가 모두 동의한 헤어로 결정했다. 당시 제 옆에 앉았었는데, 고기도 잘 굽고 목소리도 좋더라. 동생이지만 든든하다. 앞으로 더 자주 봤으면 좋겠다"고 전했다.

이어 '퍼스트 라이드' 팀 화보 촬영 비하인드도 전했다. 한선화는 "친한 고등학교 친구가 화보를 보고 은우 씨에 대한 질문만 하더라. 그래서 속으로 '아 이게 바로 은우의 힘이구나' 했다"며 "촬영장에서 많이 못 만나서 아쉬웠고, 나중에라도 '퍼스트 라이드' 팀끼리 만나는 자리가 있으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

