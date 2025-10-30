'친애하는 X' 김유정 "김도훈과 열애설? 3분간 내내 통화하며 웃어"

최종수정 2025-10-30 15:28

'친애하는 X' 김유정 "김도훈과 열애설? 3분간 내내 통화하며 웃어"
30일 CGV용산에서 티빙 오리지널 드라마 '친애하는 X' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 김유정. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.30/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김유정이 김도훈과의 열애설에 대해 언급했다.

티빙은 새 오리지널 드라마 '친애하는 X'(최자원 반지운 극본, 이응복 박소현 연출)의 제작발표회를 30일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 진행했다. 행사에는 이응복 감독, 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음이 참석했다.

앞서 김유정과 김도훈은 때아닌 열애설에 휩싸이기도 했다. 양측은 즉각 부인했다. 이에 이응복 감독은 "제가 조금 더 사진을 제공할 수 있는 의향이 있다. 100여장의 사진을 확보했다"고 했다. 김유정은 "저희가 부산 스케줄 끝나고 올라가면서 막 흩어진 상황이라 통화를 했는데 3분 내내 웃었던 것 같다. 감독님이랑도 이야기하면서 많이 웃었고, 저희 입장에서는 그만큼 관심을 주시는 것이라 많이 봐주시면 좋겠다고 생각했다"고 했다.

김영대는 "전 진짜 아무것도 몰랐다. TMI기는 한데 저는 못 갔다. 그래서 '무슨 일이지? 진짜인지 가짜인지' 진심으로 전화한 적 있다"고 했다. 이열음은 "저도 거기 가지는 못했는데 많이 단톡에서 계획을 짰었다. 그날이 어떤 날인지 알고 어떻게 다녀왔는지 유정이랑 사진, 영상 보면서 수다를 나눈 적이 있었는데 다 알던 모습이 릴스에 나와서 재밌더라"고 했다.

'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 대한민국 톱배우 백아진의 파멸, 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스를 예고하고 있다. '스위트홈'. '미스터 션샤인', '도깨비'를 연출한 이응복 감독이 연출을 맡았다.

'친애하는 X'는 오는 11월 6일 오후 6시 티빙을 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

