홍경, 비주얼은 완전 모델인데…'반전 장꾸미' 폭발 [SCin스타]

최종수정 2025-10-30 16:47

사진 출처=홍경 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 홍경이 모델 같은 비주얼을 자랑했다.

홍경은 최근 자신의 개인 계정에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 홍경은 넷플릭스 영화 '굿뉴스' 출연 배우들과 함께 화보 촬영 중이다. 블랙 셋업 수트를 착용한 그는 시크함과 동시에 장꾸미를 뽐내며 보는 이들의 눈길을 사로잡았다.

한편 홍경은 넷플릭스 영화 '굿뉴스'에 출연했다. '굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 작품. 홍경은 극 중 엘리트 공군 중위 서고명 역을 맡았다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



