[공식] 기획사 설립→신비주의 끝..전지현, 홍진경 유튜브까지 출연

문지연 기자
기사입력 2025-10-30 18:04
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'친애하는 X' 김유정 "김도훈과 열애설? 3분간 내내 통화하며 웃어"
[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 한선화 "강하늘에게 의지 많이 해"…울컥한 이유
"한효주, 日 여배우들과 달라" 유창한 일본어 실력+주연 책임감에 현지 배우들 감탄(넷플릭스)
[SC현장] "잘생긴 발라더 되고파"…정승환, '발라드 세손' 정수 담은 정규 컴백(종합)
재벌가 가정부→연 매출 478억 김치 명장 "인생 역전됐다"(백만장자)
"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유
'연봉 달랑 10억' 집도 없는 떠돌이 유망주가, '10조 몸값' 오타니를 추풍낙엽처럼 쓰러뜨렸다
손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]
'1m99 특급 신예' 몸무게 78㎏ 유일한 걸림돌?…"기본기 좋다, 그 키에 리시브가"
1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]