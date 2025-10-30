"목숨 걸고 유튜브 찍나"…한가인, 촬영중 혈당수치 200 폭등에 깜짝 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한가인이 자신의 유튜브 채널에서 직접 혈당 스파이크 실험을 진행하다, 실제 혈당 수치가 200을 넘는 '고혈당 상황'을 기록해 놀라움과 웃음을 동시에 안겼다.
그는 "임신했을 때 임신성 당뇨가 왔었다. 우리 집에도 가족력이 있어서 궁금했다. 여러분 대신 몸으로 실험해보겠다"고 설명했다.
팔에 연속 혈당 측정기를 부착한 한가인은 공복 혈당 90대로 시작해 탕수육, 떡볶이, 부대찌개, 잡채면, 라면, 메밀국수 등 한국인들이 즐겨 먹는 메뉴를 순서대로 섭취했다. 초반엔 "생각보다 안 올라가네?"라며 여유를 보였지만,
이번 실험에서 시청자들을 가장 놀라게 한 건 '혈당 폭등 1위 음식'이 김밥이었다는 점이었다.
한가인은 "대망의 1위는 제가 정말 자주 먹는 음식이었다"며 긴장하더니, "고구마일 줄 알았는데 김밥이 1위라고요?"라며 현실 멘붕에 빠졌다.
그는 "아버님도 국물 요리 먹을 때 꼭 식초를 넣는다"며 "건강 때문이 아니라 그냥 맛있어서 넣는 거다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
실험을 마친 한가인은 "결국 중요한 건 안 먹는 게 아니라, 먹은 만큼 움직이는 거다"라며 혈당 관리의 핵심을 강조했다.
