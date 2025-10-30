"목숨 걸고 유튜브 찍나"…한가인, 촬영중 혈당수치 200 폭등에 깜짝 "구급차 불러!"(자유부인)

기사입력 2025-10-30 22:19


"목숨 걸고 유튜브 찍나"…한가인, 촬영중 혈당수치 200 폭등에 깜짝 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한가인이 자신의 유튜브 채널에서 직접 혈당 스파이크 실험을 진행하다, 실제 혈당 수치가 200을 넘는 '고혈당 상황'을 기록해 놀라움과 웃음을 동시에 안겼다.

30일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '관리의 신 한가인이 혈당스파이크 폭발 음식 15개 한번에 다 먹으면 생기는 일 (충격결과, 평소 혈당관리법)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 한가인은 "제가 실험정신이 투철한 편이다. 요즘 말로 '혈당 스파이크'라는 게 궁금했다"며 혈당을 급상승시키는 음식 15가지를 직접 섭취하며 실시간 수치를 측정했다.

그는 "임신했을 때 임신성 당뇨가 왔었다. 우리 집에도 가족력이 있어서 궁금했다. 여러분 대신 몸으로 실험해보겠다"고 설명했다.

팔에 연속 혈당 측정기를 부착한 한가인은 공복 혈당 90대로 시작해 탕수육, 떡볶이, 부대찌개, 잡채면, 라면, 메밀국수 등 한국인들이 즐겨 먹는 메뉴를 순서대로 섭취했다. 초반엔 "생각보다 안 올라가네?"라며 여유를 보였지만,

면류로 넘어가자 급격히 상승한 혈당에 깜짝 놀랐다.


"목숨 걸고 유튜브 찍나"…한가인, 촬영중 혈당수치 200 폭등에 깜짝 …
결국 한가인의 혈당은 190을 돌파했고, 그는 "나 지금 쓰러지는 거 아니야?" "나 병원에 실려가는거 아니에요?" "앰뷸런스 좀 준비해주세요"라며 웃음을 터뜨렸다. 현장은 폭소로 가득 찼지만, 한가인은 진심으로 놀란 표정을 감추지 못했다.

이번 실험에서 시청자들을 가장 놀라게 한 건 '혈당 폭등 1위 음식'이 김밥이었다는 점이었다.


한가인은 "대망의 1위는 제가 정말 자주 먹는 음식이었다"며 긴장하더니, "고구마일 줄 알았는데 김밥이 1위라고요?"라며 현실 멘붕에 빠졌다.

그는 "아버님도 국물 요리 먹을 때 꼭 식초를 넣는다"며 "건강 때문이 아니라 그냥 맛있어서 넣는 거다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

실험을 마친 한가인은 "결국 중요한 건 안 먹는 게 아니라, 먹은 만큼 움직이는 거다"라며 혈당 관리의 핵심을 강조했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

2.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

3.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

4.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

5.

'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"

연예 많이본뉴스
1.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

2.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

3.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

4.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

5.

'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

3.

반란은 계속된다! 올시즌 첫 셧아웃 승리, '꼴찌 탈출' 외치는 페퍼스가 따냈다…희생양 현대건설 [광주리뷰]

4.

'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너무 느려" 통렬한 반성 [광주패장]

5.

"우리 선수들 간절함 보셨어요?" 벌써 시즌 2승, 올해는 다르다! 장소연 감독의 '조용한' 환호 [광주승장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.