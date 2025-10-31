김준호♥김지민, 결혼 3개월만에 '플라토닉'…"맨정신엔 뽀뽀 금지"

기사입력 2025-10-31 06:30


김준호♥김지민, 결혼 3개월만에 '플라토닉'…"맨정신엔 뽀뽀 금지"

김준호♥김지민, 결혼 3개월만에 '플라토닉'…"맨정신엔 뽀뽀 금지"

김준호♥김지민, 결혼 3개월만에 '플라토닉'…"맨정신엔 뽀뽀 금지"

김준호♥김지민, 결혼 3개월만에 '플라토닉'…"맨정신엔 뽀뽀 금지"

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 부부 김지민·김준호가 신혼인데도 현실적인(?) 부부 사이를 솔직하게 털어놨다.

30일 공개된 유튜브 채널 '준호 지민'의 '신기루식 매콤 토크... 어지럽네요 [한 끼 줄게~스트 with. 신기루]' 영상에는 개그우먼 신기루가 두 사람의 집을 찾아 함께 식사를 하며 수위 높은 부부 토크를 나누는 장면이 담겼다.

영상서 식사 중 김준호는 "이건 비밀인데 지민이도 먹을 때 흘린다. 사람들은 모른다. 나만 안다"며 아내의 '은밀한' 식습관을 폭로했다.

그러자 김지민은 지지 않고 "오빠가 그걸 어떻게 알아. 우리 잘 안 자잖아. 중성화 수술했잖아"라고 받아쳐 현장을 초토화시켰다. '신혼=열정' 공식을 스스로 깨는 대목이었다.

김지민은 이어 결혼 선배 신기루에게 "혹시 '뜨밤' 보낼 때 불 켜고 하냐, 끄고 하냐"라고 돌직구 질문을 던졌다.

신기루는 "처음엔 민망해서 다 끄는데 30~40번 하다 보면 스탠드 하나 켜져 있어도 그냥 한다"고 솔직하게 답했다.

하지만 김지민의 스타일은 달랐다. 그는 "나는 너무 창피해서 뽀뽀를 하든 키스를 하든 무조건 불을 꺼야 한다. 그래서 오빠가 나 찾으려고 어둠 속에서 더듬더듬한다"고 말해 폭소를 자아냈다.

이를 들은 김준호는 한술 더 떠 "지민이는 맨정신에는 절대 뽀뽀를 못 한다. 술 먹고 다음 날 '오빠 우리 어제 뽀뽀했어?'라고 묻는다"고 덧붙여 '플라토닉 신혼'임을 인증했다.


한편 김준호와 김지민은 지난 7월 13일 서울 강남에서 결혼식을 올리며 공식 부부가 됐다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

3.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

4.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

5.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

3.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

4.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

5.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

3.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

4.

손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]

5.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.